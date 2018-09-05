به گزارش خبرنگار مهر، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه چهارشنبه (۱۴ شهریور) میزبان نشستی تحت عنوان بررسی کتاب های «غرب آسیا»، «مسائل بین الملل» و «تروریسم و امنیت ملی» نوشته «محمد مهدی ملکی» با حضور دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه مطالعات خلیج فارس این پژوهشگاه بود.

سخنرانان این نشست «احمد دستمالچیان»، سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان، «محمد رضا رئوف شیبانی» سفیر سابق ایران در سوریه، «رضا طلایی نیک» معاون وزیر دفاع و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران بودند.

غرب بدنبال آن بود تا بعد از سوریه سراغ عراق، ایران و ترکیه هم بیاید

احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان به عنوان اولین سخنران این نشست در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از محمدمهدی ملکی، نویسنده کتاب های «غرب آسیا»، «مسائل بین الملل» و «تروریسم و امنیت ملی» این آثار را دارای اهمیت و قابل توجه عنوان کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت پدیدارشناسی دشمن عنوان داشت: لازم است تا چهل سال بعد از انقلاب و حجم سنگینی از هجمه علیه کشور بدانیم دشمن ما چه کسی است تا بتوانیم با دشمن مبارزه کنیم. اوضاع امروز کشور نتیجه عدم شناخت درست دشمن است در حالی که اگر ما دشمن را خوب شناخته بودیم، می‌توانستیم برای هر اقدام دشمن برنامه داشته باشیم.

دستمالچیان در ادامه افزود: صهیونیسم بین الملل بر تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دنیا چه در اروپا چه آسیا مسلط شده است و روسای بسیاری از کشورها بویژه در غرب آسیا بدون صهیونیست‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند. لذا لازم است تا ما جریان صهیونیستی را بشناسیم و پدیدارشناسی دشمن را جدی بگیریم. امروزه تمام امکانات در اختیار دشمن است. این جای سوال است که چرا واحد اجباری ایران شناسی و یا واحد آموزش زبان فارسی در دانشگاه های صهیونیستی تدریس می‌شود؟ آن ها برای مقابله و نابودی جمهوری اسلامی ایران نیرو تربیت کرده و هزینه گزاف برای نابودی جمهوری اسلامی ایران صرف می کنند. دشمن با تمام توانش در جنگ روانی و اقتصادی علیه ایران فعال است.

سفیر اسبق ایران در اردن همچنین در سخنان خود این سوال را مطرح کرد که چرا غرب آسیا و خاورمیانه مهم است و بدان توجه می شود؟

وی در پاسخ به سوال مذکور اظهار داشت: خاورمیانه از عهد قدیم مورد توجه و حساسیت بوده و این منطقه تمدن ساز است. همچنین در خاورمیانه چند تمدن شکل گرفته و در طول تاریخ محل نزاع و درگیری حق و باطل شناخته شده است. خاورمیانه همچنین از نظر اقتصادی منطقه وصل آسیا به آفریقا و اروپا است و در سده اخیر اهمیتش بدلیل منابع نفتی بیشتر شده چون ۶۰درصد نفت دنیا در همین منطقه است. از سوی دیگر انگلیس رژیم صهیونیستی را برای مهار منطقه در خاورمیانه مستقر کرده است تا منطقه خیزش پیدا نکند و بیداری سیاسی و اجتماعی در کشورهای مانند مصر، عراق و... صورت نگیرد.

وی افزود: سوریه تنها کشوری است که در برابر روند سازش در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و موفق هم بود. سوریه گزینه مقاومت است به همین خاطر بعد از بهار عربی عزم جدی برای سرنگونی بشار اسد ایجاد شد، چون این کشور حلقه مستحکم محور مقاومت است. در واقع غرب بدنبال آن بود تا دولت سوریه را سرنگون کند تا مقاومت شکسته شود و بعد از شکست مقاومت روند سیاسی شدن و ساختارهای جدید خاورمیانه مورد نظر غرب شکل گیرد و بعد سراغ عراق، ایران و ترکیه هم بیایند که البته موفق نشدند و با هوشیاری طرح سعودی و صهیونیستی شکست خورد و خاورمیانه جدید بر اساس محور مقاومت چه در لبنان، سوریه، عراق و یمن با زبده‌ترین نیروها شکل گرفت. با این حال در سوریه آخرین حلقه تروریستی شکسته خواهد شد و منطقه روی صلح و آرامش خواهد دید.

دشمن با همه توان در مقابل جبهه مقاومت قرار گرفته است

در این نشست همچنین سردار رضا طلایی نیک، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع به ارائه سخنانی در ارتباط با اوضاع منطقه پرداخت و گفت: ما در پیچ تاریخی هستیم و موقعیت و وزن ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران باعث شده تا کانون تحولات باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع همچنین افزود: سه کتاب محمدمهدی ملکی در موضوعاتی رقم خورده که اولویت های استراتژیکی منطقه و نظام بین الملل به شمار می رود. به نظر می رسد که دشمن با احساس ضعف در برابر جبهه مقاومت و ایران، به سمت پشت جبهه یعنی سوریه و عراق فکر می‌کند.

به گفته طلایی نیک تحولات منطقه در شرایطی رقم خورده که پیشرفته ترین سلاح های دریایی، زمینی و هوایی برای مقابله با جبهه مقاومت در منطقه مستقر شده تا این تسلیحات و تکنولوژی‌ها با کاربرد آن در منطقه آزمایش شود. در حال حاضر در یمن کودک کشته می شود و خانواده ها و مدرسه و عروسی هدف بمباران عربستان سعودی قرار می‌گیرد، اما جبهه مقاومت مهمترین و پیشرفته ترین اهداف آن ها را هدف قرار می دهد و در این شرایط منطقه به سمتی می‌رود که با همه تجهیزات و آتش جنگ نیابتی و تروریستی اما محور مقاومت دست برتر را داشته باشد.

وی اظهار داشت دشمن امروز مجبور است، با همه توان در مقابل جبهه مقاومت قرار گیرد تا از ناکامی‌ها خود جلوگیری کند و این به معنای اوج قدرت انقلاب است. در حال حاضر دشمن بدنبال ایجاد هزینه برای ماست اما قدرت و اقتدار و منافع ملی ما آمیخته ای از ساختارها و سیستم ها در سیاست و فرهنگ و ابعادی دیگر است.

وی گفت: جنگنده بومی کوثر با بیش از ۱۱ هزار قطعه ساخته شده است و کارشناسان و روسای دانشگاه نیز از آن بازدید کرده و توان دانشمندان ایرانی را ستوده‌اند. در عین حال این ظرفیت ما در حوزه دفاعی به صورت بالقوه و بالفعل لازم است تا در حوزه اقتصاد هم بارور شود تا بتوانیم اهداف و منافع ملی ایران را حفظ کنیم.

شرایط منطقه گذرا و موقتی است

محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه نیز در این نشست گفت: در حال حاضر شرایط منطقه گذرا و سیال است. جابه جایی قدرت ها یکی از نشانه هایی است که از چند سال پیش شروع شده و همچنان شاهد این مسئله هستیم که برخی از قدرت های منطقه در حال از دست دادن جایگاه خود می‌باشند و برخی قدرت های منطقه مانند ایران به عنوان بازیگر رو به رشد و یکی از تاثیرگذاران اصلی نظم منطقه آینده خاورمیانه به شمار می‌روند. براین اساس شرایط فعلی منطقه گذرا و موقتی است و موفقیت در این مرحله می‌تواند آینده جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند.

سفیر سابق ایران در سوریه اضافه کرد: در عین حال لازم است تا جریان تروریستی و جریان مقاومت را به عنوان دو بازیگر عمده منطقه مورد توجه قرار دهیم. نقش گروه‌های تروریستی مانند القاعده در منطقه مهم است و نقش گروه های مقاومت مانند حزب الله نیز بسیار مهم است. به عنوان مثال در جنگ ۳۳ روزه قرار بود جریان مقاومت لبنان بطور کلی نابود شود، اما با مقاومت ۳۳ روزه حزب الله لبنان، ما شاهد خروج حزب الله از جنگ ۳۳ روزه و ایجاد شرایط جدیدی در منطقه می‌باشیم.

شیبانی همچنین اظهار داشت که وقتی کاندولیزا رایس، وزیرخارجه سابق آمریکا در سفر خود به بیروت در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که تحولات فعلی درد زایمان خاورمیانه بزرگ است، تصور داشت که واشنگتن به اهداف مورد نظرش در خاورمیانه دست یافته در حالی که امروز با تقویت جایگاه مقاومت مشخص شده که همه طرح‌های آمریکا و غرب علیه مقاومت در منطقه شکست خورده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای بحران سوریه در این کشور به عنوان سفیر بوده گفت: در آن زمان بسیاری کار سوریه را تمام شده می دانستند اما در حال حاضر دیگر موضوع رفتن بشار اسد مطرح نیست، چون حکومت سوریه موفق به اعمال حاکمیت خود در حداقل ۷۰ درصد از خاک این کشور شده است.

سفیر سابق ایران در سوریه همچنین افزود: غربی‌ها عملیات‌های نیروی مقاومت در سوریه را با پهپاد زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند از الگوی آنان استفاده کنند.

وی یادآور شد: رسانه ها یکی از عوامل تاثیرگذار در تحولات منطقه می‌باشند و برخی رسانه‌ها واقعیت را بطور کامل عکس جلوه می‎‌دهند.

سفیر سابق ایران در سوریه در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر این که بررسی، تحلیل و مسئولیت پذیری برای خبرنگار بسیار مهم است و همین ویژگی‌ها باعث شد تا در مقطعی ایران منبع اصلی اخبار افغانستان در سال ۲۰۰۱ و در جریان آغاز عملیات نظامی در این کشور باشد، به ذکر خاطره‌ای از دوران ماموریت خود پرداخت و عنوان کرد در دوره ماموریت در سوریه، شبکه العربیه خبر گروگانگیری سفیر ایران در دمشق را مطرح کرد در حالی که در آن زمان او مشغول گفتگوی تلفنی بوده است، اما العربیه خبر کذب گروگانگیری را منتشر نمود، هرچند بعد تکذیب شد.