کاهش ٥٠هزار تومانی سکه طرح جدید/قیمت: ۴میلیون و ۴۹۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنج شنبه) بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته با رقم ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان به فروش رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه به ارزش ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان داد و ستد شد.

امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۰ هزار تومان کاهش در مدت مشابه ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش به ارزش یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه به قیمت ۶۲۲ هزار تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش به ارزش ۳۶۴ هزار تومان فروخته شد