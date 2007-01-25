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۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

نخست وزیر رژیم صهیونیستی

جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته ای ضروری است

جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته ای ضروری است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم، اتهامات بی پایه و اساس غرب علیه ایران مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را تکرار و بر ضرورت جلوگیری از دستیابی این کشور به فناوری هسته ای صلح آمیز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت شب گذشته در سخنانی در کنفرانس سالیانه هرتزیلیا درباره امنیت رژیم صهیونیستی در عین حال خواستار حل موضوع هسته ای ایران از راه دیپلماتیک شد.

اولمرت گفت : نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ای (فناوری هسته ای صلح آمیز) یا مواد ضروری برای تولید آن داده شود.

وی افزود : باید راه حل دیپلماتیک را ترجیح دهیم، اما لازم است که از راههای توافقی خطرناک اجتناب کنیم.

اولمرت بر ضرورت اینکه تحریمهای اقتصادی بر ایران تاثیر بگذارد، مدعی شد : ایران در این مرحله بهای خود را می پردازد، همچنان ما زمان داریم، اما اسرائیل باید خطر ایران را بسیار جدی بگیرد.

رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا در همسویی با یکدیگر، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای تحت پوشش برنامه هسته ای صلح آمیز متهم می کنند؛ در حالی که ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته ای اش صرفا صلح آمیز است و هرگز به دنبال سلاح هسته ای نیست؛ از سوی دیگر آژانس نیز تا کنون هیچ مدرکی در اثبات اتهامات و ادعاهای بی پایه واساس غرب واسرائیل به دست نیاورده است.

شورای امنیت ماه دسامبر 2006 تحت فشارهای آمریکا و متحدانش، قطعنامه ای را با هدف منصرف کردن ایران از ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز تصویب  و این کشور را به اعمال تحریمهای ملموس در صورت ادامه این برنامه متهم کرد.

 همایش سالیانه همکاری راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی از یکشنبه اول بهمن در هرتزیلیا واقع در شمال تل آویو آغاز به کار کرد که شرکت کنندگان در آن علیه ایران و فعالیتهای هسته ای صلح آمیز این کشور سخن گفتند و تهدیدها و اتهامات بی پایه و اساسی خود را علیه تهران تکرار کردند.

مقامهای آمریکایی شرکت کننده در این همایش ادعا کردند که اگر ایران همچنان خواهان ادامه برنامه هسته ای خود باشد؛ باید هزینه های زیادی را پرداخت کند.

کد مطلب 439599

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