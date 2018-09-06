دشمنان انقلاب از اذعان به توانمندی های ما وحشت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی در هفتمین یادواره شهدای مدافع حرم منطقه ۵ تهران با بیان اینکه رزمندگان انقلاب اسلامی از هر تهدید دشمن فرصتی ساخته و آن را به قدرت تبدیل کرده اند گفت: آنان سال های زیادی است هزاران کیلومتر آن طرف تر از خانه با جبهه باطل می جنگیدند.



وی گفت: پس از صدر اسلام این میزان دشمنی ۴۰ ساله با جبهه حق بی نظیر است و دشمنان انقلاب اسلامی به هر روش ممکن دشمنی خود را با نظام اسلامی بروز داده اند.



سردار فدوی افزود: آمریکایی ها جبهه بزرگی را برای از بین بردن دولت سوریه فقط به دلیل اینکه در جبهه مقاومت حضور دارد تشکیل داده اند اما پس از ناکامی در توطئه خود اعلام کردند نتوانستیم به هدف خود در سوریه برسیم چون ایران نخواست.



معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در عراق، سوریه و یمن رزمندگان جبهه حق با تفکر انقلاب اسلامی نبرد می کنند و بر این اساس رزمندگان یمنی که گفته می شود این کشور فقیرترین و ضعیف ترین کشور عالم است ۴ سال است که با همه جبهه استکبار مقابله می کنند.



وی افزود: بر اساس آمار از ۷۰ سال پیش تاکنون فقط ۵۰ فروند شناور جنگی مورد اصابت قرار گرفت که از این تعداد ۱۷ شناور مربوط به جنگ برضد یمن است و رزمندگان یمنی آنها را منهدم کردند.



سردار فدوی گفت: ۱۰ سال است که آمریکایی ها اظهار می کنند ما و متحدان منطقه ای و هم پیمانان فرامنطقه ای مان در پی این هستیم که توانی ایجاد کنیم که در برابر ایران بازدارنده باشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه ادامه داد: در عرصه نظامی که پای جان در میان بود این گونه رفتار کرده ایم اما آیا در جبهه های دیگر مانند اقتصادی و فرهنگی که پای جان در میان نیست نمی توان پیروز شد؟



سردار فدوی گفت: در این جبهه ها به شرط اینکه دل ها همان دل های رزمندگان اسلام و روش ها نیز روش های آنان باشد پیروزیم و نمی توان با دستورالعمل های دشمنان در جنگ با آنان پیروز شد.



وی افزود: مردم مقاوم و رزمندگان کشورمان همه دشمنی هایی که با انقلاب اسلامی صورت گرفته است به فرصت و قدرت تبدیل کرده اند.



معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در اقتصاد کشور گرفتاری های وحشتناکی برای مردم وجود دارد اما جبهه باطل دشمن نتوانست بر موج این گرفتاری ها سوار شود.



سردار فدوی افزود: دشمن متحد شد که در مرداد امسال در شهرها تجمعاتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفره بر اساس مشکلات اقتصادی ایجاد کند و در هیچ زمانی گروهک های ضد انقلاب این گونه کنار هم جمع نشده بودند اما قدرت جمهوری اسلامی ایران این توطئه دشمنان را که از دی سال گذشته آغاز شد، خنثی کرد.



وی گفت: امسال سال چهلم انقلاب است و تا ۲۲ بهمن به تکیه گاهی دست می یابیم که خداوند متعال عنایت های بزرگتری به جبهه حق می کند.



در این مراسم افزون بر اجرای سرود و ذکر اشعاری در رسای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از تعدادی از خانواده های شهدای مدافع حرم تجلیل شد.