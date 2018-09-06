رژیم صهیونیستی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت نابودی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی که به همت سازمان فضای مجازی سراج در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: بنابر فرموده قرآن کریم دشمن ما مشخص است و مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی پایان نمی پذیرد مگر با محو آن و منطقه ما تنها با محو رژیم صهیونیستی امن می شود و فلسطین مسئله اول جهان اسلام است.



سردار وحیدی ملت فلسطین را نماد عزت و مقاومت دانست و تصریح کرد: حمایت از ملت فلسطین وظیفه ماست و باید تا پیروزی نهایی کنار آنها باشیم.



وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی ایران رژیم صهیونیستی همواره ضعیف تر شده و بعد از انقلاب این رژیم هیچ پیروزی نداشته است و به سمت نابودی می رود.



رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: فکر نکنید که حرف از نابودی رژیم صهیونیستی زدن غیر ممکن است، البته برخی تحت تاثیر تبلیغات این رژیم قرارگرفته اند اما همه بدانند این رژیم رفتنی است.

وی در ادامه به عوامل و شواهد ضعف رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: این رژیم یک زمان خودش را دارای چهارمین ارتش جهان و شکست ناپذیر می دانست اما آیا امروز رژیم صهیونیستی از لحاظ نظامی مانند گذشته است؟ آنها بسیار مدعی بودند که ارتش های هراق، مصر و سوریه که مقابل ما بودند دیگر نیستند اما آیا این در شرایط امروز واقعیت دارد.

سردار وحیدی ادامه داد: رژیم صهیونیستی در شمال با نیروی مقاومت اسلامی روبرو است که از ارتش بسیار از کشورهای منطقه قدرتمند تر است و بیش از ۱۲۰ هزار موشک دارد ، ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ شکست بزرگی را متحمل شد آنها در زمین و دریا آسیب های بسیاری دیدند اما نتوانستند به نیرو های مقاومت آسیبی وارد کنند و وضع ارتش رژیم صهیونیستی آنروز بسیار وخیم تر از گذشته است و اگر این رژیم وارد هر جنگی شود قطعا شکست بدی خواهد خورد .



وی ادامه داد: نیروهای مقاومت در جنگ با تروریست و داعش بسیار با تجربه تر شده و توانست تروریستهای مورد حمایت آمریکا را شکست دهد. آنها فکر می مقاومت در جنگ با داعش فرسوده می شود اما با قدرت و تجهیزات پیش امروز وارد عرصه شده و رژیم صهیونیستی ترس این را دارد که نیروهای مقاومت با نیروی تازه تاسیس هوایی پشت نیروهای آنها پیاده شود.



وی ادامه داد : مبارزه در جولان وارد عرصه جدیدی شده و رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی بسیار آسیب پذیر هستند. در جنوب هم مقاومت در غزه بسیار قدرت مند شده و در کرانه باختری هم جبهه جدیدی در مقابل رژیم صهیونیستی شکل گرفته و اگر این رژیم بخواهد حرکتی کند باید در سه جبهه بجنگد. آنها خودشان گفته اند که تا چند سال امکان عملیات نظامی ندارند.



سردار وحیدی تصریح کرد: این وضعیت رژیم است که مدعی بود چهارمین ارتش جهان است، آنها اعتراف کرده اند که فرودگاه های آنها هم امنیت ندارد. در ارتش اسرائیل ۲۷ درصد فرار خدمت وجود دارد و نرخ خود کشی در سرباز های آنها هم بسیار بالا است. همچنین رژیم صهیونیستی در محاصره کامل قرار دارند و نگران هستند در رویارویی با ایران، آمریکا آنها را تنها بگذارد. اینها تنها یک گوشه از شرایط این رژیم است.



سردار وحیدی تصریح کرد: آنها تلاش کردند ارتش سوریه و عراق را از بین ببرند اما امروز ارتش این کشورها بسیار قدرتمندتر از گذشته شده اند.



وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه افزود: آنها تلاش کردند با قطع آب و برق و بستن مرزها مردم را مقابل مقاومت قرار دهند و با انتقال پایتخت به قدس شریف بگویند قدرت مند هستند اما این سیاست آنها هم شکست خورد و راهپیمائی های مردمی شکل گرفت و مردم بیش از گذشته در صحنه حضور دارند.



سردار وحیدی گفت: جوانان که در رژیم صهیونیستی هستند شکست خورده و مایوس هستند و شاهد مهاجرت معکوس در این رژیم هستیم . آنها در بعد سیاست خارجی هم شکست خورده اند و به آل سعود که برای خودش هم نمی تواند کاری کند دل بسته اند .



وی ادامه داد: سران رژیم صهیونیستی به ترامپ دلبسته اند، ترامپی که یک سیاست مدار منفور در سطح جهان است. همه اینها نشان می دهد که این رژیم تضعیف شده و به فرموده مقام معظم رهبری در آینده نزدیک نابود می شود.



سردار وحیدی گفت: رژیم صهیونیستی هر اقدامی می کنند نتیجه عکس می گیرند. داعش که توسط آنها شکل گرفته بود اگرچه مسلمانان را با زحمت روبرو کرد اما موجب آمادگی بیشتر محور مقاومت شده است و بسیاری از ما نابودی رژیم صهیونیستی را خواهیم دید.



رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در پایان تاکید کرد: این همایش ها نشان می دهد که ما نمی گذاریم مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود.

گفتنی است، جشنواره بین المللی ساعت شنی چهارمین دوره از جشنواره مرگ بر آمریکا است.