سردار وحیدی: تهدیدات رژیم اسرائیل نشانه آشفتگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «احمد وحیدی» در گفت‌وگو با شبکه المیادین درباره سفر قریب‌الوقوع «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل به ایالات متحده و تهدیدات مکرر این رژیم علیه ایران گفت: «رژیم اسرائیل با مشکلات عظیمی مواجه است و این امر برای همه آشکار شده است.»

وی با بیان اینکه «این رژیم هیچ‌یک از اهداف خود را در جنگ علیه ایران محقق نکرد»، افزود: «تهران تمامی تحولات را از نزدیک رصد می‌کند و همه مسائل را با دقت زیر نظر دارد.»

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: «رژیم اسرائیل تلاش می‌کند تصویری متفاوت از واقعیت نشان دهد و ضعف خود را پنهان کند و این اقدام از طریق جنگ رسانه‌ای و روانی علیه ایران صورت می‌گیرد.»

وی با اشاره به شکست‌های اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «رژیم اسرائیل تلاش دارد تا با تهدیدات و تحرکات اخیر، شکست سنگینی را که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد، پنهان کند.»

سردار وحیدی با بیان اینکه ادعاها و تبلیغات اسرائیل هیچ دستاوردی برای این رژیم به همراه نخواهد داشت، افزود: امروز رژیم اسرائیل تنها و منزوی است و در تلاش‌های بیهوده برای نجات خود دست‌وپا می‌زند.

الیمادین افزود: پیشتر نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که ارتش رژیم اسرائیل تنها موفق به نابودی کمتر از سه درصد از سکوی‌های پرتاب موشک ایران شده است و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران همچنان فعال و آماده عملیات باقی مانده است.