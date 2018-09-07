خواص گوجه فرنگی در بهبود بینایی/ ارتباط دیابت و زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

آپنه خواب ریسک ابتلا به نقرس را افزایش می دهد

مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتلا به آپنه خواب با احتمال بالاتر ابتلا به بیماری نقرس روبرو هستند. این باور وجود دارد که میزان پایین اکسیژن ناشی از آپنه خواب منجر به تولید بیش از اندازه زیاد اسید اوریک، عامل بیماری نقرس، می شود.

مواد غذایی مفید برای مقابله با سرماخوردگی و آنفولانزا

محققان توصیه می کنند گنجاندن برخی مواد غذایی در رژیم غذایی موجب بهبود سیستم ایمنی شده و فرد را در مقابل سرماخوردگی، آنفولانزا و عفونت های ویروسی مسلح می کند. سیر، گوشت گاو، سیب زمینی شیرین، زردچوبه و سبزیجات پربرگ سبز تیره از این گروه مواد خوراکی هستند.

پخت غذا با زغال ریسک مرگ قلبی عروقی را افزایش می دهد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد استفاده بلندمدت از زغال یا چوب برای پخت ممکن است ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی را افزایش دهد. آلودگی هوا ناشی از پخت و پز با سوخت های جامد نظیر زغال یا چوب تاثیر منفی بر سلامت قلب و عروق داشته و ممکن است منجر به مرگ زودهنگام شود.

خواص گوجه فرنگی در کاهش فشارخون و حفظ سلامت چشم ها

خوردن گوجه فرنگی دارای فواید متعددی نظیر حفظ سلامت چشم، کاهش فشارخون، کنترل دیابت، بهبود روند هضم، مراقبت از پوست و پیشگیری از عفونت های مجاری ادراری است. گوجه فرنگی دارای مقادیر چشمگیری ویتامین A، ویتامین C، و ویتامین K و همچنین ویتامین B۶، فولات و تیامین است. گوجه فرنگی همچنین منبع خوب پتاسیم، منگنز، منیزیم، فسفر و مس است. همچنین این ماده خوراکی حاوی فیبر، پروتئین و شماری از ترکیبات ارگانیک نظیر لیکوپن است.

وجود ارتباط بین دیابت و زوال عقل

محققان عنوان می کنند فقدان توانایی مغز در بکارگیری گلوکز می تواند منجر به زوال عقل شود. در بیماری آلزایمر، مغز در واکنش به گلوکز به شیوه مشابه همچون واکنش سلول های بدن در دیابت عمل می کند. سلول های مغز به دلیل کاهش انسولین یا عدم حساسیت قادر به استفاده از گلوکز نیستند. همچنین تصور می شود آسیب به عروق خونی ناشی از دیابت می تواند منجر به کاهش جریان خون به مغز شود که فاکتور ابتلا به آلزایمر است.

میوه ای که از چاقی و بیماری های متابولیک پیشگیری می کند

محققان در مطالعات خود دریافتند مصرف میوه ای آمازونی موسوم به «کامو کامو» می تواند از چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب و با شیرینی زیاد و بیماری متابولیک پیشگیری کند. میوه ای از جنگل های آمازون به نام «کامو کامو» یک میوه حیرت آور جدیدی است که به سوزاندن چربی ها کمک کرده و از بیماری های متابولیکی پیشگیری می کند.