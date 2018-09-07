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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

از سوی بفتای لس آنجلس

جایزه استنلی کوبریک به کیت بلانشت اهدا می‌شود

جایزه استنلی کوبریک به کیت بلانشت اهدا می‌شود

کیت بلانشت به عنوان دریافت کننده جایزه استنلی کوبریک از جوایز بفتا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کیت بلانشت بازیگری که دو جایزه اسکار را در کارنامه دارد جایزه سالانه آکادمی بریتانیا را دریافت می‌کند.

در شرایطی که شاید زود باشد بتوان پیش‌بینی کرد که آیا کیت بلانشت می‌تواند سومین نامزدی جایزه اسکارش را امسال دریافت کند، اما می‌توان با قاطعیت گفت که وی یک افتخار دیگر به مجموعه پربار هنری‌اش افزوده است.

بفتای شاخه لس‌آنجلس دیروز اعلام کرد بلانشت جایزه استنلی کوبریک بریتانیا را برای ممتاز بودن در بازیگری دریافت می‌کند. این جایزه که از جوایز بریتانیا است ۲۶ اکتبر به این بازیگر استرالیایی اهدا می‌شود.

پیشتر اعلام شده بود امسال استیو مک‌کویین جایزه جان شلزینگر بریتانیا را برای ممتاز بودن در کارگردانی دریافت می‌کند.

مت دیمون، جودی فاستر، مریل استریپ، رابرت داونی جونیور و جرج کلونی از جمله دریافت کنندگان پیشین جایزه استنلی کوبریک هستند.

کد مطلب 4396196

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