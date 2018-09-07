تیم تفنگ بادی جوانان ایران نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در ادامه رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان که در چانگون کره جنوبی در حال برگزاری است، تیم ملی‌کشورمان در رشته تفنگ بادی رده سنی جوانان موفق شد با کسب ۱۸۷۴.۳ امتیاز به مدال نقره این رقابت ها دست یابد وعنوان نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص دهد.

در پایان مرحله مقدماتی امیر سیاوش ذوالفقاریان با ۶۲۸.۱ و امیر محمد نکونام با ۶۲۷.۵ امتیاز به عنوان نفر دوم و چهارم راهی فینال شدند.

محمد حسین شریف زاده دیگر ملی‌پوش کشورمان بود که با ۶۱۸.۷ امتیاز در رده سی وسوم جهان قرار گرفت و به کار خود پایان داد.

در این ماده تیم کشور چین قهرمان شد. تیم ایران نایب قهرمانی را از آن خود کرد و تیم کشور روسیه به مقام سوم دست یافت.

کاروان تیراندازی ایران تاکنون صاحب یک مدال نقره میکس تفنگ و یک مدال نقره تیمی تفنگ ۱۰ متر در رده سنی جوانان شده است.

در این ماده دو تیرانداز روسیه، دو ورزشکار ایران، دو نماینده از چین و نمایندگان ایتالیا و هند راهی فینال شدند.

امروز همچنین رشته تپانچه ۲۵ متر بانوان در مرحله دقت پیگیری شد که ۳ ملی پوش کشورمان با ترکیب گلنوش سبقت اللهی، آمیتیس جعفری و مینا قربانی با ۲۹۳، ۲۸۰ و ۲۷۷ امتیاز به ترتیب در جایگاه های ششم، هفتاد و سوم و هفتاد و ششم جهان قرار گرفتند. همچنین در همین رشته در رده سنی جوانان نیز، تنها نماینده کشورمان هانیه رستمیان با ۲۸۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. این رقابتها فردا در مرحله سرعت پیگیری خواهد شد.

پنجاه و دومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و رقابتهای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو با حضور ۱۸۰۴ ورزشکار از ۹۰ کشور جهان در شهر چانگون کره جنوبی از ۱۰ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۴ این ماه ادامه دارد.