آمار شکایات بیماران بستری از پزشکان/واکنش به رای دادگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی فتاحی در همایش اخلاق پزشکی، در خصوص احکام دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، اظهارداشت: تمام احکامی که در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود، در نهایت در تعزیرات حکومتی، دادگاه ها و شورای حل اختلاف تایید و صادر می شود و مشخص نیست که چرا برخی می گویند باید صدور حکم از سازمان نظام پزشکی گرفته شود.

وی افزود: در هیات های بدوی که حکم صادر می شود، قوی ترین گروه متشکل از ١٣ نفر شامل قاضی در راس کار و متخصصان گروه های مختلف پزشکی حضور دارند که می توان گفت چنین تشکیلاتی در هیچ جا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مجموع شکایت از کادر درمانی در همه جای دنیا وجود دارد و هیچ پزشکی نمی تواند بگوید که کاری که برای بیماران انجام می دهد ١٠٠ درصد عارضه ندارد. بیمار نمی تواند تقصیر و قصور را از عارضه تشخیص دهد اما متاسفانه در فضای مجازی اینگونه مسائل زیاد مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در کل دنیا سه درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که در ایران این رقم بسیار پایین تر است که در بخش بستری یک دهم درصد است با وجود اینکه ٩٠٠ میلیون بار مراجعه سرپایی و بستری در سال ٩۶ انجام شده است.