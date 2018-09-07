ماموریت ظریف سفارت ایران در سوریه/ دور جدید مذاکرات تهران و لندن

خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: امروز شرایط عرصه بین الملل به نحوی است که کارشناسان از آن به عنوان دوران گذار یاد می کنند، یعنی برهه ای حساس که تحولات منطقه‌ای و بین المللی در آن بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی است و قدرت های مختلف هر یک در راستای نیل به اهداف مشخصی در تلاش هستند تا جایگاه بهتر و بالاتری در عرصه جهانی کسب کنند و در تعیین تحولات و معادلات بین المللی سهم بیشتری داشته باشند.

این هفته هم در حوزه سیاست خارجی تحولات بسیاری را شاهد بودیم و اتفاقات مختلفی حادث شد که هر یک از آنها اجزای یک کل واحد هستند که می توانند در کنار هم مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی را تشکیل دهند و نقطه اشتراک آنها هم حرکت به سمت تامین حداکثر منافع ملی است.

بی شک مهمترین اتفاقی که این هفته در سیاست خارجی ما شکل گرفت، نشست سران سه کشور ضامن روند گفتگوهای آستانه در خصوص سوریه بود. حضور روسای جمهور دو متحد منطقه ای و بین المللی ایران در این نشست به میزبانی تهران، در عرصه بین المللی پیام های مشخصی را برای دوستان و دشمنان خواهد داشت.

به طور مثال سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه با فاصله زمانی بسیار اندکی از سفر امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دمشق نشان دهنده اهمیت بالای این کشور در دیدگاه سیاست خارجی کشورمان دارد.

از طرفی همچنان یکی از موضوعات مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی در غرب و کشورهای منطقه ای، بحث احتمال درگیری نظامی میان متحدان دولت سوریه و حامیان تروریست ها در موضوع ادلب بوده که در این خصوص گمانه زنی ها و تحلیل های متنوع و بعضا متضادی در داخل و خارج از کشورمان وجود دارد.

آمریکا و روسیه واکنش ها و مواضع سختی را در این رابطه اتخاذ کردند و هر دو تهدید کردند اگر طرف مقابل اقدام به عملی خصمانه و تهاجمی در خاک سوریه کند، حتما پاسخ مشابه و متقابل خواهند داد.

مشروح اخبار سیاست خارجی در هفته‌ای که گذشت، به شرح زیر است:

هیچ کشور ثالثی نمی‌تواند بر روابط ایران وپاکستان تاثیرمنفی بگذارد​

محمدجواد ظریف در ادامه دیدار های خود در سفر به پاکستان با «مخدوم شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ظریف پاکستان را همسایه ای مهم برای ایران دانست که برای توسعه روابط با آن هیچ محدودیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کشور ثالثی نمی‌تواند بر روابط تهران و اسلام آباد تاثیر منفی بگذارد، بر توسعه و ارتقاء روابط دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و مجامع بین‌المللی و همکاری‌های دو کشور در زمینه تامین امنیت مرزها، همکاری بنادر چابهار و گوادر، بازارهای مرزی، همکاری‌های بانکی، پایه‌گذاری رژیم تعرفه‌ای بین دو کشور تاکید کرد.

عربستان می‌خواهد آبرومندانه جنگ یمن را ترک کند

اصغر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت هدف قراردادن فرودگاه دُبی امارات توسط نیروهای انصارالله یمن به فاصله یک ماه پس از هدف قراردادن فرودگاه ابوظبی آن کشور و افزایش توانمندی دفاعی و نظامی مقاومت یمن، اظهارداشت: انصارالله چندین مرتبه هشدار داد که این جنایات آنها را با هدف قرار دادن زیر ساخت های حیاتی عربستان و امارات پاسخ خواهد داد که شاهد بودیم طی چند ماه اخیر نیروهای مقاومت یمنی با استفاده از سلاح های راهبردی و موشک های بالستیک، گفته های خود را عملیاتی کردند.

ارعی ادامه داد: از جمله اهداف بسیار مهم و استراتژیک، پرواز پهپاد از سوی انصارالله بر فراز فرودگاه ابوظبی بود که به واسطه آن موفق به بمباران آن فرودگاه برای اولین بار شدند و در روزهای اخیر هم مقاومت یمن توانست با به پرواز درآوردن پهپادهای خود بر فراز فرودگاه دُبی آن فرودگاه را هم مورد اصابت قرار دهد تا بدین ترتیب بار دیگر ضرب شستی را به کشورهای متجاوز نشان داده و توان بالای دفاعی و بازدارندگی خود را به رُخ آنها بکشاند.

ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای قدرتمند و مسئول بوده است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود نوشت: «ایران هراسی دوسویه که ایران را همزمان در حال "تسخیر خاورمیانه: یا "جنگ برای بقا" معرفی می کند نشانه اختلال ادراکی آمریکا از یک سو و عوام فریبی ناشی از فروریختن قطب نمای اخلاقی آمریکا از سوی دیگر است. ایران همواره یک کنشگر منطقه ای باثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود.»

ظریف با «عمران خان» دیدار و گفتگو کرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز(جمعه) با عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه و ارتقا روابط فیمابین ایران و پاکستان در زمینه های مختلف مرزی، تجاری، اقتصادی، بر لزوم همکاری‌های نزدیک کشورهای اسلامی در مسائل مربوط به جهان اسلام و منطقه تاکید کردند.

گسترش تلاش‌ها برای استقرار صلح و ثبات در تمام کشورهای منطقه و مبارزه جدی با تروریسم و افراط گرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار طرفین بر آن تاکید کردند.

گزارش ظریف پس از بازگشت از اسلام‌ آباد

محمدجواد ظریف که به پاکستان سفر کرده بود پس از سفری دو روزه و دیدار و گفتگو با مقامات ارشد این کشور دقایقی پیش وارد تهران شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر دو روزه با عمران خان نخست وزیر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و فرمانده ارتش و برخی وزرای کابینه دولت جدید پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف پس از بازگشت از اسلام‌آباد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در پاکستان دیدارهای مفیدی با نخست وزیر، فرمانده ارتش، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور داشتم. در هشتمین سفرم به پاکستان، افتخار داشتم اولین وزیر خارجی باشم که به دیدار دولت جدید پاکستان رفتم. در این سفر بر گسترش روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید شد. همسایگان اولویت ما هستند»

برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و انگلیس از دهم شهریور

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه اعلام کرد دور جدید گفتگوهای دوجانبه ایران و انگلیس روز شنبه دهم شهریور با سفر «آلیستر برت» معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا به تهران برگزار می شود.

بر این اساس همکاری های اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا از برجام و نحوه تامین ساز و کارهای مالی و پولی بین دو کشور به رغم تحریم های یکجانبه آمریکا، اصلی ترین محور این گفتگوها است.

طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات منطقه به رایزنی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

عراقی امن، متحد و پیشرفته برای ایران اولویت دارد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص برکناری مشاور امنیت ملی دولت عراق توسط نخست وزیر آن کشور اظهار داشت: این موضوع یک مساله داخلی در عراق است و ما در آن دخالت نمی کنیم.

قاسمی تاکید کرد: برای ما به عنوان همسایه، یک عراق امن، متحد و پیشرفته بیش از هر چیزی اولویت دارد.

وزرای امور خارجه و بهداشت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

نشست مشترک وزارت امور خاجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیران، معاونان و مدیران دو وزارتخانه در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

بهرام قاسمی سخنگو وزارت امور خارجه، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و معاونان و مدیران این وزارتخانه نیز در این نشست حضور داشتند.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری دو وزارتخانه به امضای ظریف و قاضی‌زاده هاشمی رسید.

ضرورت دارد اروپایی‌ها علاوه بر اعلام تعهد سیاسی اقدام کنند

محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه درباره هدف سفر مقام عالی رتبه انگلیس (معاون وزیر خارجه انگلیس به ایران) افزود: ما گفتگوهای دوره‌ای با کشورهای مختلف و حتی با انگلیس داریم، این گفتگوهای دوره‌ای در سطح معاونان وزارت امور خارجه است و امروز نیز این گفتگو میان آقای دکتر عراقچی و معاون وزارت امور خارجه انگلیس بوده است، البته عراقچی، چند ماه گذشته نیز در انگلیس حضور داشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

ظریف افزود: آنچه مهم است این است که آمریکا از دنیا می‌خواهد که قانون شکنی کند، آمریکایی‌ها نه تنها خودشان قانون شکنی می‌کنند بلکه به دنیا فشار می‌آورند که قانون شکنی کنند و به طور حتم دنیا نیاز دارد که در مقابل این حرکت ایستادگی کند و گرنه هزینه‌های بسیار گسترده تری از برجام را در پی دارد.

ادعای ارسال موشک از ایران به عراق کذب، واهی و مضحک است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده اخیر در خصوص انتقال موشک های بالستیک از سوی ایران به عراق را به شدت تکذیب کرد و آن را ادعایی واهی، بی معنی و مضحک دانست.

قاسمی افزود: آن چه توسط برخی کانون های شناخته شده و برخی رسانه ها تحت عنوان انتقال موشک های ایرانی به عراق مطرح و منتشر شده است، سخن و کلامی بی ربط و از اساس دروغ و صرفا با هدف ایجاد هراس نزد کشور های منطقه و در ادامه سیاست های ایران هراسی و ایران گریزی مطرح شده است؛ اخباری کاملا کذب و مضحک که هدفی جز تحت تاثیر قرار دادن روابط خارجی ایران، بخصوص روابط با همسایگان را در بر ندارد.

دیدار نماینده ویژه انگلیس در امور سوریه با جابری انصاری

مارتین لانگ دن نماینده ویژه انگلیس در امور سوریه عصر امروز در محل وزارت امور خارجه با حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری در این دیدار با اشاره به اینکه پایان هر چه سریعتر بحران سوریه از اولویت های سیاست منطقه ای ایران است تاکید کرد: موضوعات انسانی و بشر دوستانه در طول بحران سوریه همواره مورد اهتمام ایران بوده و سیاست ایران در این زمینه کاملا شفاف و روشن است.

دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی با اعلام اینکه ایران بعنوان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح های شیمیایی، با هرگونه بکارگیری این سلاح ها در هر منازعه ای بصورت جدی مخالف است تاکید کرد: ایران همزمان، با اقدامات یکجانبه برخی کشورها که هر سه نقش دادستان و قاضی و مجری احکام را در زمینه سلاح های شیمیایی برای خود تعریف کرده و در صدد استفاده ابزاری از این موضوع برای تحقق اهداف سیاسی شکست خورده خود در سوریه هستند به شدت مخالف است.

وزرای خارجه ایران و فرانسه تلفنی گفتگو کردند

محمدجواد ظریف و «ژان ایو لودریان» وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، در گفتگویی تلفنی در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه، برجام و تحولات منطقه ای رایزنی و تبادل نظر کردند.

«دیپلماسی نظامی» در مسائل منطقه بر رایزنی‌های سیاسی اولویت دارد

سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط منطقه به خصوص سوریه و نشست سران سه کشور ضامن روند گفتگوهای آستانه که قرار است ۱۶ شهریور در تهران برگزار شود، اظهارداشت: نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در ادامه نشست های سه گانه در پایتخت های روسیه و ترکیه است و یکی از دستورکارهای آن نشست پیگیری مصوبات آخرین دور از مذاکرات آستانه است که در سوچی روسیه برگزار شد.

وی گفت: ادامه مبارزه با تروریست ها و تعیین تکلیف بقیه مناطق کاهش تنش هم از دیگر مسائل این نشست خواهد بود که در این میان باید توجه کرد که مساله اِدلب امروز به نوعی نقطه کور مناطق کاهش تنش شده و از آنجا که این منطقه مُماس با ترکیه است، خود ترک ها مستقیم به بحران اِدلب ورود پیدا کرده اند، بنابراین این موضوع امروز از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بنابراین نشست سران سه کشور ضامن در تهران بسیار مهم خواهد بود و دستورکارهای مختلفی را هم خواهد داشت از جمله بحث تحریم های آمریکا در قبال ایران، روسیه و ترکیه و راه های مقابله با آن، واحد پول غیر دلار که در دستور کار جدی روسیه، چین، ایران و سازمان شانگهای قرار دارد، هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در این نشست مطرح خواهد شد و با در نظر گرفتن همه موضوعات می توان گفت شرایط بسیار حساس است و احتمال هر گونه گمانه زنی می رود و حتی ممکن است کل منطقه درگیر یک نبرد شود.

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با ظریف دیدار و گفتگو کرد

فیلیپه گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص آخرین وضعیت پناهندگان سوری، افغانستانی و دیگر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

اروپا تا کنون موفق به تامین منافع ایران از برجام نشده است

سیدکمال خرازی امروز در ملاقات آلیستر برت، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: اعمال تحریم‌ها و فشارها و عدم اقدام سریع اروپا در اجرای تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدی در پیش خواهد داشت.

وی افزود: سه کشور اروپایی تاکنون نتوانسته‌اند اقدام لازم را برای تامین منافع ایران از برجام انجام دهند.

خرازی در خصوص بحران یمن نیز با تاکید بر اینکه تلاش برای توقف بمباران‌ها از سوی عربستان ضروری است، گفت: اگر انگلیس خواهان پایان جنگ یمن است، باید از فروش سلاح به عربستان خودداری کند و از ائتلاف متجاوزان به یمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. این حق طبیعی نیروهای مردمی یمن است که در دولت آینده مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه اروپا با حمایت از کشورهای حامی گروه‌های تروریستی، اشتباه بزرگی در سوریه مرتکب شد، تصریح کرد: همکاری ایران با دولت‌های سوریه و عراق در مقابله با داعش و گروه‌های تروریستی، نقش مهمی در برقراری امنیت و ثبات در منطقه داشته است و اینکه برخی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند، ناشی از سطحی‌نگری آن‌هاست.

پیشنهادات اروپایی ها کافی نیست

بهرام قاسمی گفت: در واقع ما انتظار داریم که اروپا بتواند خلاء خروج آمریکا از برجام را جبران کند و طرف‌های عضو برجام تعهداتی که در این قرارداد نسبت به ایران به خصوص در حوزه اقتصادی دارند اجرایی و عملیاتی کنند که در این باره باید کمی صبر کرد و منتظر ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این‌که مذاکرات ادامه دارد و پیشنهادهای متعددی دریافت کردیم، تاکید کرد: این پیشنهادها کافی نیست و ما هنوز ضمانت‌ها و تعهدات لازم و عملی را دریافت نکردیم.

وی افزود: ما منتظر هستیم پیشنهادهای عملی دریافت کنیم که از ضمانت‌های لازم اجرایی برخوردار باشند، بعد از دریافت این پیشنهادها ایران تصمیم مقتضی را درباره موضوع برجام خواهد گرفت.

ایران عامل اصلی ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهار نگرانی وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص ادعای موهوم انتقال موشک های ایران به عراق گفت: اظهار نگرانی وزیر خارجه آمریکا در مورد انتقال موشک به عراق و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، واقعاً امری مضحک و فریب افکارعمومی است زیرا نه تنها بر اساس موضوعی بی پایه مانند انتقال موشک، افکار عمومی جهان را فریب داده است بلکه وزیرخارجه آمریکا بی جهت به قطعنامه ای استناد می کند که ارتباطی با چنین موضوعات موهومی ندارد؛ طُرفه آنکه استناد به قطعنامه ای است که آمریکا خود ناقض آن است.

قاسمی ضمن تأکید بر ضرورت عدم مداخله دولت امریکا در امور داخلی عراق خاطر نشان کرد: حضور نظامی آمریکا در منطقه عامل اصلی بی ثباتی و ناآرامی در این منطقه است و جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه و در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است.

ظریف وارد دمشق شد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، به دعوت رسمی ولید معلم، با هدف گفتگو و رایزنی با همتای خود و همچنین بشار اسد رئیس جمهور و «عماد خمیس» نخست وزیر سوریه با استقبال فیصل مقداد قائم مقام وزارت امورخارجه سوریه در صدر یک هیات سیاسی وارد دمشق شد.

رایزنی درباره تحولات سوریه، مهم ترین محور گفتگوهای ظریف با مقامات سوری است.

دولت عراق از هر جناحی باشد، همکاری های ایران ادامه خواهد داشت

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری هفتگی خود که صبح امروز(دوشنبه) برگزار شد، پیرامون نشست سران سه کشور ضامن آستانه در تهران اظهار داشت: این نشست در ادامه جلسات کارشناسی و در سطح وزرای امور خارجه است که پیشتر چندین جلسه از آن برگزار شد و تصور اینکه با یک نشست مساله دیرپایی چون سوریه بخواهد حل شود منطقی نیست ولی همچنان راهکار سیاسی تنها مسیر ممکن است.

وی گفت: قطعا این نشست می تواند به پیشرفت صلح و امنیت و ثبات در سوریه کمک کند و امیدوارم نشست کارآمدی برای مردم منطقه و به‌خصوص سوریه باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال تحولات سیاسی عراق و تلاش جناح های مختلف سیاسی آن کشور در تشکیل کابینه جدید چیست، گفت: طرح برخی از موضع گیری ها در قبال این مساله که ایران نسبت به چیدمان سیاسی جدید عراق اعمال نفوذی داشته و یا دارد بی اساس است و پاسخ های لازم هم به هنگام داده شده است و آنچه که برای ما اهمیت دارد استقلال و تمامیت ارضی کشور عراق است که بیشترین مرز را با آن کشور داریم و روابط دیرینه ای میان ما با دولت و مردم عراق وجود دارد.

وی گفت: برای ایران این مساله مهم است که آنچه از سوی مردم عراق به عنوان مسئولان دولت جدید آن کشور انتخاب شوند چه کسانی هستند که قطعا مورد احترام خواهند بود و از هر جناح و حزبی که دولت آینده این کشور شکل بگیرد همکاری های ما با آنها در آینده ادامه خواهد داشت چرا که ما دو کشور همسایه ای هستیم که باید با رعایت حسن همجواری و حفظ تمامیت ارضی یکدیگر در کنار هم زندگی کنیم.

قاسمی تصریح کرد: ما همواره به رای و نظر مردم عراق و دیگر کشورهای منطقه اهمیت داده و خواهیم داد و سیاست کلی ایران عدم دخالت در امور داخلی این کشورهاست که به جد به این مساله اعتقاد داریم و در مقابل هرگز اجازه نخواهیم داد کسی بخواهد به امور داخلی ما دخالتی داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: به اعتقاد من ریشه های مطرح کردن برخی اتهامات به ایران در قالب دخالت در امور داخلی عراق به همان موضوع جنگ روانی که اشاره کردم بازمی گردد که دشمنان تلاش دارند روابط ما با عراق را به عنوان دو متحد، همسایه و دوست تخریب کنند که البته سرانجام هم به این هدف نخواهند رسید.

باید همه گروه‌ها روند بازسازی سوریه را آغاز کنند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به سوریه سفر کرده، در بدو ورود خود به دمشق در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بحث‌ پیروزی‌های مقاومت بر تلاش‌های استکبار و نیروهای افراطی برای ایجاد مشقت برای مردم سوریه و شکست حرکت‌های استکباری بحث امروز دنیا است.

وی گفت: تمامیت ارضی سوریه باید حفظ شود و همه گروه‌ها هم باید به عنوان یک مجموعه در سوریه روند بازسازی را شروع کنند و آوارگان به خانواده‌های خود بازگردند و تروریست‌های باقی مانده در مناطقی چون ادلب پاک شوند و منطقه در اختیار مردم سوریه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در آستانه اجلاس سران ایران، روسیه و ترکیه لازم است در این زمینه‌ها با دوستان سوری صحبت کنیم و سیاست‌های دستیابی به یک راه‌حل نهایی در سوریه از مسیر سیاسی که در آستانه مورد توجه قرار خواهیم داد را بررسی کنیم.

ظریف و هیات ایرانی به زیارت بارگاه حضرت زینب(س) رفتند

حمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه پس از ورود به دمشق بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها را زیارت کردند.

گفتنی است، ظریف صبح امروز به دعوت رسمی همتای سوری خود وارد این کشور شد تا با مقامات عالی رتبه سوریه دیدار و گفتگو داشته باشد.

تاکید ظریف بر حمایت ایران از سوریه در مقابل گروه‌های تروریستی

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که برای دیداری رسمی در سوریه حضور دارد، با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین در خصوص موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات سوریه، مهاجرین، موضوعات منطقه ای، تاکید بر ادامه و تقویت روند آستانه، افزایش همکاری های اقتصادی، مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی سوریه، همکاری در سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل متحد و بحران یمن گفتگو کردند.

ظریف در این دیدار بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه در مبارزه با گروههای تروریستی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح فعالیت های نشست آستانه برای پیگیری روند سیاسی در سوریه، برگزاری اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تهران را در همین راستا برشمرد.

ولید المعلم نیز ضمن قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی، خواهان ادامه حمایت های جمهوری اسلامی ایران شد.

سفارت ایران در سوریه حضور شرکت‌های خصوصی را تسهیل کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود با مقامات سوری، با عماد خمیس نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امورخارجه پیروزی های اخیر جبهه مقاومت را تبریک گفت و اظهار داشت: مردم و دولت سوریه بدنبال این پیروزی ها به سمت بازسازی کشور خود حرکت خواهند کرد.

ظریف در ادامه ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاه بازسازی دمشق، آن را نشانه و اراده قوی شروع بازسازی توصیف کرد.

نخست وزیر سوریه نیز ضمن تشکر از حمایت های کشورمان گفت: با مشارکت و همکاری کشورهای دوست بویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه و شرکت های خصوصی، این کشور بازسازی را دنبال خواهیم کرد. همچنین از مشارکت شرکت های ایرانی در نمایشگاه دمشق استقبال می‌کنیم.

ظریف از مشارکت شرکت های خصوصی ایرانی در بازسازی سوریه استقبال کرد و وظایف سفارتخانه های ایران و سوریه را تسهیل حضور شرکت های خصوصی ایرانی دانست.

همچنین طرفین بر تبادل هیات های اقتصادی و تلاش بر نزدیک کردن بخش های خصوصی دو کشور تاکید کردند.

تاکید ایران و سوریه بر توسعه همکاری ها در دوران بازسازی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار در تاکید کردند پس از پیروزی مقاومت و مقابله با تروریسم ضروری است ایران و سوریه در زمینه های مختلف بویژه اقتصادی همکاری های خود را توسعه داده و شرکت های ایرانی در دوره بازسازی سوریه حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

همچنین طرفین در خصوص مهمترین مسائل روابط دوجانبه، منطقه ای، لزوم بازگشت آوارگان و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

گفتنی است، ظریف پیش از این دیدار با نخست وزیر سوریه و ولید معلم وزیر امور خارجه آن کشور هم دیدار و گفتگو داشت.

فعالان اقتصادی مسلمان دنیا باید دربستر «دیپلماسی غیررسمی»جذب شوند

فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم توجه بیشتر به ظرفیت دیپلماسی غیر رسمی، اظهارداشت: دیپلماسی عمومی در سال های اخیر در جهان اهمیت بالایی پیدا کرده است. امروز کشورهایی که در سیاست خارجی موفق هستند، نمی توانند به دیپلماسی عمومی بی توجه باشند؛ این بحث شامل مجموعه ای از اقدامات است که دولتها به منظور تاثیرگذاشتن بر افکار عمومی ملت های دیگر انجام می دهند و البته ابزارهای مختلفی هم دارد.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: در ابتدا باید وزارت خارجه نسبت به شناسایی افراد تاثیرگذار در کشورهای مختلف اقدام کند، به این نحو که سفرا بدانند که این افراد و نهادها در کشورهای محل ماموریت خود دارای شان، جایگاه و اثرگذاری هستند تا بتوانند نسبت به رفتار با آنها برنامه ریزی مناسبی داشته باشند، پس در مرحله اول شناخت بازیگران تاثیرگذار یک گام اساسی به حساب می آید.

وی ادامه داد: گام دوم، ارتباط با آن افراد است، ارتباط از راه دور، دعوت آنها به ایران، برگزاری همایش ها و سمینارهای مشترک با آنها و دیگر راه های ممکنی که بتوان با آن افراد و مراکز تاثیرگذار ارتباط گرفت و به آنها نزدیک شد.

معاون وزیر امور خارجه مغولستان با ظریف دیدار کرد

معاون وزیر امور خارجه مغولستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن تاکید بر روابط بسیار خوب دو کشور، در خصوص سفر مقامات مغولستان به ایران، تعاملات پارلمانی، همکاری های کشاورزی بویژه بخش دامپروری، برگزاری نشست تجاری مشترک، همکاری های ترانزیتی بویژه حمل و نقل ریلی، ‌افزایش تبادلات مردمی و مسائل کنسولی، همکاری های علمی و فرهنگی، نفت و انرژی، همکاری در مجامع بین المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

قاسمی خبر ارسال تجهیزات ساخت سلاح از ایران به لبنان را تکذیب کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ادعای شبکه خبری فاکس‌نیوز مبنی بر ارسال تجهیزات ساخت سلاح از ایران به لبنان را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: انتشار این نوع اخبار نادرست در روزها و هفته های اخیر به امری رایج بدل شده است و نشانگر تشدید جنگ روانی کانون های ضد ایرانی و معاند نسبت به ایران است.

سلاح های شیمیایی توسط گروه های تروریستی به ادلب منتقل شده است

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بعدازظهر امروز در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما در خصوص آخرین وضعیت سوریه اظهار داشت: سه کشور روسیه ایران و ترکیه که نقش فعالی در موضوع سوریه داشتند توانستند گفتگوهای آستانه را پیش ببرند که روند مثبتی در گفتگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه شده است.

وی گفت: نوشتن قانون اساسی جدید سوریه، تعیین وضعیت آینده سوریه، بازسازی سوریه، اصلاحات سیاسی و مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر از جمله مسائلی است که در گفتگو های آستانه مورد بررسی قرار می گیرد.

عراقچی افزود: ترکیه در موضوع سوریه نقش دارد، برخی بازیگران که نقش مخربی در سوریه داشتند از جمله عربستان از سوریه خارج شده اند ولی ترکیه نقش سازنده خودش را در چارچوب روند آستانه با روسیه و ایران حفظ کرده است.

عراقچی گفت: وضعیت در سوریه و نقش ایران در آن مساله و بحث روابط ما در بُعد سیاسی و مستشاری با سوریه اینطور ایجاب میکند که کسی نمی تواند اصطلاحا ما را در آن موضوع دور بزند و فکر میکنم مسیر ما در موضوع سوریه خوب بوده و امیدوارم در ماه های آینده به سمت بازسازی سوریه برویم.

وی ادامه داد: ما به اروپایی های می گوییم شما باید برای تامین امنیت خودتان هزینه بدهید و شرایط مساعدی را برای شرکت های اروپایی فراهم کنید.



عراقچی افزود: نکته ما این است که اگر اروپا می خواهد برجام را حفظ کند باید برای آن هزینه بدهد، ما روابط خارجی و مساله اقتصادی کشور را بدون در نظر گرفتن اینکه اروپا چه خواهد گفت پیگیری می کنیم و تلاش های زیادی در حال انجام است.

بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان بازسازی سوریه شود

حسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت حضور ایران در مرحله بازسازی سوریه، اظهارداشت: شما دیدید که از آغاز بحران سوریه، ایران اولین کشوری بود که به کمک ملت و دولت سوریه شتافت و توانست با کمک های مستشاری خود در مبارزه با تروریست ها کمک شایانی را داشته باشد. لذا ایران برای تامین امنیت سوریه با فداکاری های بسیاری که داشت و شهدایی که تقدیم راه مقاومت کرد، از آنچه می توانست هزینه کرد تا امنیت این کشور همسایه حفظ و تمامیت ارضی آن مورد تعرض واقع نشود.

کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: در کنار ایران، حزب الله لبنان و البته روسیه هم حضور داشتند که نقش مثبت و سازنده ای در دفاع از تمامیت ارضی کشور سوریه در برابر تروریست ها و حامیان بین المللی آنها ایفا کردند و جبهه متحدان دولت سوریه را تشکیل دادند.

وی بیان کرد: اکنون که سوریه در آستانه پایان بحران قرار دارد، به نظر می رسد دولت سوریه قصد دارد از تجربه ارزشمندی که ایران پس از دوران هشت ساله دفاع مقدس در بازسازی کسب کشور کرده، استفاده کند.

غریب‌آبادی با نماینده دائم قطر در وین دیدار و گفتگو کرد

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین با شیخ علی بن جاسم آل ثانی، سفیر و نماینده دائم قطر دیدار کرد.

طرفین در این دیدار درخصوص آخرین موضوعات در دستورکار سازمان های بین المللی و همکاری و تعامل در چارچوب این سازمان ها گفتگو کردند.

قطع دستیابی تروریست ها به تسلیحات نیازی فوری است​

غلامحسین دهقانی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه در روز سه شنبه ۱۳ شهریورماه طی سخنانی در کنفرانس بین المللی "مقابله با قاچاق سلاح برای تروریست ها" در مسکو گفت: تروریسم و افراط گرایی در مقاطعی، توانست بر بخش هایی از منطقه ما مسلط شود؛ این امر از طریق انتقال مبالغ عظیمی پول و اسلحه به گروههای تروریستی توسط حامیان آنها در داخل و خارج از منطقه تسهیل شد و علیرغم شکست های مهلکی که بر داعش و سایر افراط گرایان وارد شد، متاسفانه ماشین ترور آنها هنوز کار می کند.

دهقانی افزود: با توجه به شبکه گسترده تروریستی داعش و وابستگانش در مناطق مختلف جهان، تروریست ها هنوز از دسترسی های منطقه ای و جهانی برخوردارند و بنابراین ما باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و با همکاری یکدیگر به مبارزه علیه تروریست ها ادامه دهیم. لازم است از گسترش ایدئولوژی تنفر تروریست ها جلوگیری کرده، منابع مالی آنها را قطع نموده و مهم تر از همه، نهادهای خصوصی و دولتی برخی کشورها که به گسترش تروریسم و افراط گرایی کمک می کنند، را متقاعد کنیم که از این کار خود دست بردارند.

واکنش ظریف به سوءاستفاده آمریکا از ریاست دوره‌ای بر شورای امنیت

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: «شورای امنیت تنها یک قطعنامه درباره ایران دارد و ترامپ آنرا نقض کرده و با قلدری می‌خواهد دیگران را هم به نقض آن وادار کند. اکنون وی می‌خواهد با سوءاستفاده از ریاست دوره‌ای بر شورای امنیت موضوعی را که برای ۷۰ سال به فلسطین اختصاص داشته منحرف کرده و در آن جلسه ایران را برای اوضاع وحشتناکی که او و مشتریانش در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده‌اند متهم کند؛ وقاحت!»

اقدامات آمریکا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است

غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: روند فزاینده یکجانه گرائی، سیاست های مداخله جویانه و اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری باهدف پیشبرد اهداف سیاست خارجی، تهدیدی علیه ارتقاء صلح و امنیت در سطح بین المللی و منطقه ای است.

خوشرو در نشست عالیرتبه ای که تحت عنوان "ارتقاء فرهنگ صلح" در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد گفت: سیاست های مداخله جویانه، اقدامات نظامی علیه کشورهای مستقل، تقویت تروریسم و خشونت گرائی در جهان و بویژه در خاورمیانه از تاثیرات سیاستهای یکجانبه، مداخله گرایانه و کوته بینی آمریکاست.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل ادامه داد: تلاش مذبوحانه برای مشروعیت بخشیدن به ادامه اشغال سرزمین مردم فلسطین از طریق نفی واقعیت های تاریخی از جمله منشاء بحران های خاورمیانه است و به تحقق صلح صدمه جدی میزند. ایجاد القاعده، حمله نظامی به عراق و افغانستان، حمایت از گروهای تروریستی تکفیری توسط عمال منطقه ای که موجب تقویت داعش گردید از جمله چالش های جدی است که باید به فوریت به آن پرداخت.

سخنگوی وزارت خارجه انفجارهای انتحاری کابل را محکوم کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید انفجارهای انتحاری دیروز در غرب کابل که به کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از جمله چند خبرنگار انجامید با دولت، ملت و اصحاب رسانه افغانستان ابراز همدردی کرد.

بیانیه نشست روسیه ­ترکیه و ایران نهایی شد/کمیته تبادل تشکیل می‌شود

حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی با اشاره به اینکه سومین نشست سه جانبه روسیه، ­ترکیه و ایران درباره سوریه، افزود: این نشست در زمانی برگزار می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از خاک سوریه از وجود تروریست‌ها و نیروهای مسلح متعدد پاک شده است و حضور تروریست‌ها فقط در استان "ادلب" سوریه باقی مانده است و از این نظر نشست تهران اهمیت دارد.



وی ادامه داد: همچنین این اجلاس در هنگامی برگزار می‌شود که سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا، هر سه کشور شرکت کننده در این اجلاس را هدف گرفته و تحریم کرده است به همین علت اجلاس فردا از اهمیت خاصی برخوردار است.



جابری انصاری با بیان اینکه اجلاس تهران از نظر موضوعات مرتبط با سوریه، سندی را در پی خواهد داشت که به عنوان بیانیه پایانی این نشست است، افزود: در گفتگوهایی که هیئت‌های سه کشور در سطح نمایندگان ارشد در تهران داشتند، این سند نهایی شد و در صورت تایید روسای­ جمهوری این سه کشور به عنوان سند اجلاس تهران منتشر خواهد شد.