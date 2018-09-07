محسن وزیری مقدم هنرمند نقاش و طراح درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۱۶ شهریور محسن وزیری مقدم هنرمند پیشکسوت هنر ایران در سن ۹۴ سالگی در شهر رم ایتالیا درگذشت.

محسن وزیری مقدم از شاخص‌ترین نقاشان نوگرای ایران بود که با رویکردی مدرنیستی و سبکی شخصی، آثاری بدیع و منحصر به فرد خلق کرده است. وزیری‌مقدم به ساخت مجسمه‌های چوبیِ مَفصلی و متحرک مشهور است و اولین بار آثاری ساخت که مخاطب می‌توانست در اثر هنری دخالت داشته باشد.

کتاب های تالیفی او در زمینه طراحی، از جمله کتاب «شیوهٔ طراحی» (چاپ اول: ۱۳۶۰)، سال‌ها در زمره کتاب های درسی و پایهٔ طراحی در ایران بوده است.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت می گوید.