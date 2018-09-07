سازمان ملل: به تلاش برای حضور هیات انصارالله در ژنو ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل درباره یمن امروز جمعه اعلام کرد که «مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل در امور یمن به رایزنی‌های خود با دولت مستعفی در ژنو ادامه می‌دهد.

«الساندرا ولوچی» سخنگوی دفتر اطلاع رسانی اعلام کرد که گریفیتس رایزنی‌های خود با هیات دولت مستعفی یمن در ژنو را دیروز پنجشنبه آغاز کرده و همچنان منتظر ورود هیات انصارالله به ژنو است.

وی گفت: گریفیتس به تلاش خود برای تضمین حضور هیات انصارالله در ژنو ادامه خواهد داد.

مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن پیشتر اعلام کرده بود که امروز جمعه هیچ نشستی درباره یمن در ژنو برگزار نخواهد شد.

نشست ژنو درباره بحران یمن قرار بود دیروز پنجشنبه آغاز شود، اما عربستان سعودی به هواپیمای عمانی که بخواهد هیات انصارالله را از صنعاء به ژنو منتقل کند، اجازه پرواز و فرود در فرودگاه صنعاء را نمی‌دهد.

مسئولان یمنی می‌گویند که ائتلاف سعودی با هماهنگی آمریکا با ممانعت از خروج هیأت انصارالله از صنعاء، در روند گفتگوها کارشکنی می‌کند.

جنبش انصارالله اعلام کرد که ائتلاف سعودی مانع از خروج هیأت این جنبش برای شرکت در نشست ژنو می‌شود.

منبعی در هیأت ملی مذاکره کننده انصارالله در این باره گفت: سازمان ملل متحد نتوانسته است، مجوز تأمین یک فروند هواپیمای عمانی را برای انتقال اعضای این هیأت و زخمی‌ها و افراد بلاتکلیف دریافت کند.