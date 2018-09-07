مرکزی در جایگاه سوم مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۵۰ ورزشکار از استان های کشور به صورت تیمی- امتیازی روز جمعه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در نهایت تیم کردستان بر سکوی نخست ایستاد، اردبیل به نایب قهرمانی دست یافت و تیم استان مرکزی در جایگاه سوم تکیه زد.

براساس این گزارش، مسابقات ژیمناستیک هنری شامل کار با شش اسباب بارفیکس، پارالل، پرش خرک، خرک حلقه، حرکات زمینه و دارحلقه است.

مسعود مرشدی، سرپرست هیات ژیمناستیک استان مرکزی در گفت وگو با مهر، اظهار داشت: مسابقات با شرکت ۱۵۰ ورزشکار پیگیری شد و ۲۰ داور قضاوت این رقابت ها را بر عهده داشتند.

وی افزود: تیم ترامپولین و تیم ریتمیک دختران و پسران استان مرکزی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور که نیمه دوم مهرماه در یزد و کیش برگزار می‌شود در اردوی آمادگی به سر می برند.