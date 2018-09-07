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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

مرکزی در جایگاه سوم مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان کشور ایستاد

مرکزی در جایگاه سوم مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان کشور ایستاد

اراک- مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری کشور رده سنی جوانان با قهرمانی تیم کردستان، نایب قهرمانی اردبیل و سومی استان مرکزی در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۵۰ ورزشکار از استان های کشور به صورت تیمی- امتیازی روز جمعه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در نهایت تیم کردستان بر سکوی نخست ایستاد، اردبیل به نایب قهرمانی دست یافت و تیم استان مرکزی در جایگاه سوم تکیه زد.

براساس این گزارش، مسابقات ژیمناستیک هنری شامل کار با شش اسباب بارفیکس، پارالل، پرش خرک، خرک حلقه، حرکات زمینه و دارحلقه است.

مسعود مرشدی، سرپرست هیات ژیمناستیک استان مرکزی در گفت وگو با مهر، اظهار داشت: مسابقات با شرکت ۱۵۰ ورزشکار پیگیری شد و ۲۰ داور قضاوت این رقابت ها را بر عهده داشتند.

وی افزود: تیم ترامپولین و تیم ریتمیک دختران و پسران استان مرکزی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور که نیمه دوم مهرماه در یزد و کیش برگزار می‌شود در اردوی آمادگی به سر می برند.

کد مطلب 4396549

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