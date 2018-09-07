تروریست ها در ادلب علیه امنیت مردم سوریه اقداماتی راانجام می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مطبوعاتی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد.

حجت الاسلام روحانی در این نشست با بیان اینکه خوشحالیم از اینکه نشست سوم روند آستانه برگزار شد، گفت: این اجلاس بسیار مفید و همفکری و هماهنگی خوبی نسبت به مسائل امروز و آینده سوریه در آن ایجاد شد. این اجلاس در زمانی برگزار شد که امریکا به دنبال اتهام جدید به دولت سوریه است تا مداخلات غیرقانونی را در سوریه به عمل بیاورد و امروز بر عدم مداخله غیرقانونی خارجی در سوریه تاکید شد.

وی افزود: موضوع ادلب یکی از مسائل حساس و مهمی است که در سطح افکار عمومی جهان مطرح است و از طرفی چندین هزار نفر تروریست در ادلب حضور دارند و بر علیه امنیت مردم سوریه اقداماتی را انجام می دهند. از طرف دیگر برای از بین بردن این تروریست ها بدلیل جمعیت زیادی که در این منطقه حضور دارند باید ترتیباتی اتخاذ شود که مردم غیرنظامی آسیبب نبینند.

روحانی در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط بازگشت ثبات کامل به سوریه، گفت: اقداماتی که در سوریه انجام می گیرد با هدف مبارزه با تروریسم، بازگشت آرامش و اقتدار دولت مرکزی است. کل سوریه باید از تروریست ها پاکسازی شود که هدف مهم و مورد اتفاق سه کشور و مجامع بین المللی است.

وی افزود: ادلب حساسیتی دارد و آن این است که تروریست ها مردم عادی را سپر انسانی خود قرار داده اند تا بتوانند به اقدامات ننگین خود ادامه دهند.

روحانی در پایان تاکید کرد: بعد از ادلب مسئله شرق فرات هم مطرح است که مداخلات غیرقانونی آمریکا باعث ایجاد مشکل در این منطقه شده است و ما خواهان پایان حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه هستیم.