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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۵۰

در پیامی به «کیم جونگ اون»؛

روحانی سالروز تشکیل کره‌شمالی را تبریک گفت

روحانی سالروز تشکیل کره‌شمالی را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی به «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره، روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره، روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای کیم جونگ اون

رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره

فرا رسیدن نهم سپتامبر روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را به جناب‌عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در سایه اراده مقامات عالیه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شاهد رشد و توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره را آرزومندم.

حسن روحانی          

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4397842

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