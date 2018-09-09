به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره، روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای کیم جونگ اون

رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره

فرا رسیدن نهم سپتامبر روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را به جناب‌عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در سایه اراده مقامات عالیه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شاهد رشد و توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره را آرزومندم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران