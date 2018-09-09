به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره، روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را تبریک گفت.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کیم جونگ اون
رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره
فرا رسیدن نهم سپتامبر روز ملی و هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم در سایه اراده مقامات عالیه و با استفاده از ظرفیتهای موجود، شاهد رشد و توسعه روابط دو کشور در همه زمینهها باشیم.
سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره را آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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