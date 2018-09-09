به گزارش خبرنگار مهر، محسن پور سید آقایی در جلسه علنی روز یکشنبه گفت: براساس گزارش بانک جهانی خسارت آلودگی هوای تهران سالانه بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون دلار است. شهرداری تهران به دولت بودجه ای معادل دو میلیارد دلار پیشنهاد کرده تا با نوسازی ناوگانهای حمل و نقل بتواند مانع از زیان ۲.۶ میلیارد دلاری شود.
پورسید آقایی از طرحی خبر داد که در آن نیاز به هفت هزار میلیارد بودجه (معادل دو میلیارد دلار سال گذشته) بود که قرار بود دولت آن را تامین کند و مابقی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شد. این برنامه ای برای نوسازی کامیونها اتوبوسها و کاتالیستتاکسی ها اعمال می شود.
وی ادامه داد: معاینه فنی در تهران به صورت ۲۴ ساعته و در تمام شهر تهران اعمال میشود.
تاکنون فقط برای ساعات طرح و در محدوده زوج و فرد این رصد انجام میشد. از آبان ماه به کل تهران تعمیم داده میشود. مبادی ورودی شهر تهران به سامانههای ثبت تخلف نیز مجهز خواهد شد که مناقصه و خرید دوربینهای آن در حال انجام است.
وی اضافه کرد:تمام دوربینهای سطح تهران به پروژکتور مجهز شده و در هنگام شب نیز میتوانند پلاکها را رویت کنند. این ضعف تا پیش از این وجود داشت که دوربینها توانایی عکسبرداری در شب را نداشتند.
به گفته وی در حوزه اتوبوسرانی هم بنده دو ماه قبل بخشنامه کردم که همه اتوبوسهای شرکت واحد باید معاینه فنی داشته باشند و از اول مهرماه هر اتوبوسی که دودزا باشد یا معاینه فنی نداشته باشد، اجازه تردد در سطح شهر نخواهد داشت.
پورسید اقایی اضافه کرد:اتوبوسرانی را هم ملزم کردهایم که بعد از این، معاینه فنی را صرفا از مراکز شهر تهران اخذ کنند که به صحت سنجش آنها اطمینان بیشتری وجود دارد. البته از مهرماه که این ضربالاجل به پایان رسید، بنده از مردم استمداد خواهم کرد که در نظارت عمومی به دودزایی اتوبوسها، ما را یاری کنند تا برای همیشه شهرمان را از تصویر زشت اتوبوسهای دودزا خلاص کنیم.
معاون شهردار ادامه داد:همچنین برنامه داریم که ۷۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی فعال در خطوط بیآرتی و حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی را هم تا پایان سال به فیلتر دوده مجهز کنیم.
وی اضافه کرد:در دو هفته اول مهرماه از ۶تا۹ صبح کامیونتها و وانتبارهایی که کار توزیع کالاها را انجام میدهند، نمیتوانند در سطح شهر تردد کنند تا وضعیت ترافیک ابتدای مهرماه به حالت عادی بازگردد.
پورسیدآقایی همچنین از طرح کلید به کلید که برای ساماندهی موتورسواران شهر تهران آماده شده، خبر داد و گفت: در حوزه آلایندگی موتورسیکلتها؛ متأسفانه نقش موتورهای کاربراتوری بسیار مخرب است. برای این سه حوزه، سه برنامه داریم که به موازات هم در حال پیگیری است: ۱. تبدیل به انژکتوری ۲. طرح کلید به کلید ۳. موتورسیکلت برقی.
پورسیدآقایی دستیافتنی طرح در این زمینه را «طرح تبدیل کاربراتوری به انژکتوری» اعلام کرد و گفت: هم اکنون فاز پایلوت آن آغاز شده و چند نمونه هم تبدیل شدهاند که در حال برآورد میزان آلایندگی آنها هستیم. آلایندگی موتورسیکلتهای کاربراتوری بالغ بر ۱۵ گرم بر هر کیلومتر پیمایش است که با تبدیل به انژکتوری به کمتر از یک سوم (۵ گرم در هر کیلومتر پیمایش) میرسد و حتی پیشبینی تا ۲ گرم بر کیلومتر نیز وجود دارد.
وی ادامه داد:هزینه این کار برای هر موتورسیکلت در فاز آزمایشی حدود ۲ میلیون تومان برآورد شده است که در مرحله اجرا و در تعداد زیاد، احتمالا به کمتر از یک میلیون تومان برای هر موتورسیکلت میرسد که واقعا بهصرفه است و می تواند در کوتاهمدت دستاوردهای خوبی در زمینه کنترل آلایندگی ناشی از موتورسیکلتها داشته باشد.
معاون حملونقل ترافیک همچنین از طرح «کلید به کلید» با همکاری انجمن موتورسیکلتسازان خبر داد که طی آن دارندگان موتور سیکلتها میتوانند موتور خود را تحویل داده و موتور جدید را با وامهای بلندمدت دریافت کنند.
پورسیدآقایی خبر داد؛
اجرای طرح «کلید به کلید» برای دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده
معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران از طرح «کلید به کلید» خبر داد که طی آن دارندگان موتور سیکلتها میتوانند موتور خود را تحویل داده و موتور جدید را با وامهای بلند مدت دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن پور سید آقایی در جلسه علنی روز یکشنبه گفت: براساس گزارش بانک جهانی خسارت آلودگی هوای تهران سالانه بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون دلار است. شهرداری تهران به دولت بودجه ای معادل دو میلیارد دلار پیشنهاد کرده تا با نوسازی ناوگانهای حمل و نقل بتواند مانع از زیان ۲.۶ میلیارد دلاری شود.
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