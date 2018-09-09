چگونه شارژرهای قلابی موبایل را شناسایی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، باید توجه داشت که استفاده از شارژرهای تقلبی می تواند آسیب های جدی به گوشی های هوشمند وارد کند، زیرا این شارژرها گاهی به علت داغ کردن زیاد منفجر شده یا آتش می گیرند و به گوشی و کاربران آنها آسیب های جدی وارد می کنند.

امروزه گوشی های تولیدی شرکت هایی مانند اپل، سامسونگ و وان پلاس محبوبیت فراوانی دارند و به همان نسبت شارژرها و لوازم جانبی قلابی برای آنها طراحی و تولید می شود و برخی افراد ترجیح می دهند با پرداخت مبالغ کمتر آنها را خریداری کنند.

شارژرهای قلابی علاوه بر گرم شدن سریع و احتمال آتش گرفتن یا انفجار، مشکلات دیگری هم دارند. آنها بر عملکرد گوشی تاثیر منفی می گذارند، سرعت شارژ و میزان شارژ باتری با استفاده از آنها پایین است و به سرعت هم خراب شده و از کار می افتند.

به منظور کمک به کاربران برای تسهیل شناسایی شارژرهای تقلبی، ویژگی های شارژرهای واقعی و اصل ساخته شده توسط شرکت های مشهور سازنده گوشی های همراه را مرور می کنیم.

اپل: برای پی بردن به اینکه آیا شارژر تولیدی اپل واقعی است یا جعلی، تنها کافی است به عبارت Designed by Apple in California که بر روی این شارژرها حک شده با دقت نگاه کنید. در شارژرهای قلابی، معمولا از درج این عبارت غفلت می شود. همچنین رنگ لوگوی اپل در شارژرهای قلابی با اصلی تفاوت داشته و رنگ پریده و روشن تر است.

سامسونگ: معمولا در شارژرهای قلابی سامسونگ عبارت های A+ و Made in China درج شده است. همچنین این شارژرها با سرعت بسیار بالایی داغ می شوند. البته تشخیص شارژرهای قلابی و اصل سامسونگ کار دشواری است.

وان پلاس: گوشی های وان پلاس از یکی از سریع ترین فناوری های شارژ در جهان بهره می برند. زمانی که این گوشی ها را به آداپتور شارژ متصل می کنید یک علامت فلاش به نماد باتری گوشی بر روی نمایشگر اضافه می شود. اما اگر شارژر قلابی باشد فقط آیکون استاندارد شارژ نمایش داده می شود.

شیوآمی: عرضه شارژرهای تقلبی برای گوشی های ساخت شیوآمی بسیار متداول است. اما طول کابل شارژرهای اصل این گوشی ها بیش از ۱۲۰ سانتیمتر است؛ مساله ای که سازندگان مدل های قلابی شارژر به آن توجه نمی کنند.

هواوی: برای شناسایی شارژرهای قلابی هواوی تنها کافی است اطلاعات بارکد که بر روی شارژر حک شده را اسکن کنید. اگر این اطلاعات با اطلاعات درج شده بر روی اداپتور یکسان بود، شارژر اصل است. این اطلاعات به طور مشابه بر روی شارژر اصلی نیز وجود دارد.

پیکسل گوگل: تنها راه پی بردن به اصل یا قلابی بودن شارژرهای گوشی پیکسل گوگل بررسی سرعت شارژ است. سرعت شارژ شارژرهای گوشی پیکسل بسیار بالاست و هیچ یک از شارژرهای تقلبی نمی توانند با چنین سرعتی گوشی را شارژ کنند.