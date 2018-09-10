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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۲۹

معاون حمایتی کمیته امداد به مهر خبر داد؛

۴ میلیون مددجو سبد کالا می گیرند/شارژ کارت نیازمندان در هفته جاری

۴ میلیون مددجو سبد کالا می گیرند/شارژ کارت نیازمندان در هفته جاری

معاون حمایتی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه اسامی ۴ میلیون نفر را برای دریافت سبد کالا به وزارت رفاه اعلام کرده ایم، گفت: کارت نیازمندان طی هفته جاری شارژ می شود.

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توزیع سبد کالا برای اقشار آسیب پذیر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اظهار داشت: طبق سنوات گذشته در زمان های مختلف از سال مانند ماه رمضان، عید و یا ماه های دیگر حمایت هایی از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی انجام می شد به طوری که در کارت های اعتباری که مخصوص یارانه و مستمری آنهاست، مبلغی جداگانه برای خرید کالاهای موردنیاز به آنها اختصاص می یافت.

وی گفت: بر همین اساس با توجه به وضعیت اقتصادی این روزهای جامعه، کارت مددجویان مجددا شارژ می شود و به تناسب بُعد خانوار از یک نفر به بالا به این افراد اختصاص داده می شود.

معاون حمایتی کمیته امداد امام خمینی گفت: در دوره های قبل مبلغ شارژ کارت از ۳۵ تا ۱۳۰ هزار تومان بود که در این دوره ۱۵ تا ۲۰ درصد به این مبلغ اضافه می شود که مبلغ ۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته وی، مددجویان و اقشار نیازمندی که کارت های آنها شارژ شده می توانند به فروشگاه هایی که از قبل شناسایی و به آنها معرفی می شود و طرف قرارداد هستند مانند اتکا، رفاه، تعاونی مسکن فرهنگیان، افق کوروش و ... برای خرید کالاهای موردنیاز خود مراجعه کنند.

رهبر تاکید کرد: افراد مشمول سبد کالا، مددجویان کمیته امداد و افرادی که موردی به آنها کمک می شود و همچنین نیازمندانی که ما به وزارت رفاه معرفی می کنیم، مددجویان بهزیستی و اقشار کم درآمد و ...هستند.

وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون نفر از افرادی که سبد کالا به آنها اختصاص داده می شود، شامل مددجویان کمیته امداد و افرادی که ما معرفی می کنیم می شوند، گفت: مابقی افراد نیز از سوی سایر نهادها معرفی می شوند و توسط وزارت رفاه کارت آنها شارژ خواهد شد.

رهبر تاکید کرد: در این هفته کارت اعتباری این افراد شارژ می شود و می توانند برای خرید اقدام کنند.

کد مطلب 4398274
مهناز قربانی مقانکی

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