برگزیدگان دو بخش جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان برگزیده دو بخش موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در مراسم اختتامیه این رویداد که یکشنبه شب ۱۸ شهریور ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد، معرفی شدند.

هیات داوران دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، ضمن تقدیر از روزبه حجت پناه نوازنده ویولا و فرناز طباطبایی نوازنده پیانو و گلبرگ گیو قصاب نوازنده فلوت برگزیدگان بخش های مختلف موسیقی کلاسیک را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان بخش تکنوازی ویولن:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: رُز سان احمدی (تهران) و علیرضا آذربو(تهران)

رتبه دوم : نگین ریاحی کیا (تهران)

رتبه اول: محمدرضا بهرامی (تهران)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: محمدرضا نامجو (تهران)

رتبه دوم : سارا نادری (اصفهان)

رتبه اول: کیارش آرین (تهران)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: صدف حقی (تهران)

رتبه دوم : فرشاد شیرانی (تهران)

رتبه اول: بهزاد جعفریان (اصفهان)

برگزیدگان بخش تکنوازی ویولنسل:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: ثنا شهمیری (تهران)

رتبه دوم : فاطمه زهرا شاکری فاخر(تهران)

رتبه اول به طور مشترک: پریا مولایی(تهران) و نیلوفر میرزا نبی خانی (تهران)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: هستی شاپوری(تهران)

رتبه دوم : عبدالحسین زارعی (شیراز)

رتبه اول: میر نوید حمیدی (تبریز)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: پروشات زندآیین (تهران) و محمدحسین غریبی (تهران)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش تکنوازی گیتار:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: ملیکا بلند همتی (فیروزکوه) و پری ناز حیدری نژاد (تهران)

رتبه دوم : سپهر فرندی (زنجان)

رتبه اول: مبینا یوسفی (گرگان)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: المیرا شکری (فیروزکوه)

رتبه دوم : محمود محب زاده (کرج)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش تکنوازی پیانو:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: امیر ماهِد میر اشرفی (تهران)

رتبه دوم : صدرا مهشیدفر (تبریز)

رتبه اول به طور مشترک: آوین سلطانی دانا (کرج) و محیا محمدی (تهران)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : محمد جواد بهرامی (تهران)

رتبه اول: نیما شناوری (پردیس)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: پگاه کشاورز (تهران)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: کسری فریدی (تهران)

برگزیدگان بخش تکنوازی کلارینت:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: علی رضایت(اصفهان) و نیکی بَنی مَهد رانکوهی (تهران)

رتبه دوم : رها رضایی (تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش تکنوازی ابوا:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : پارمیدا سلطانی(تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش تکنوازی هورن:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک : بهار اکبری (تهران) و ریحانه رفیعی (تهران)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حایز رتبه اول تشخیص نداده است.

برندگان بخش موسیقی دستگاهی ایران

همچنین هیات داوران دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش های مختلف موسیقی دستگاهی ایران را به شرح ذیل اعلام می کند:

برگزیدگان بخش تکنوازی کمانچه:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: محمدرضا محمدی (قائم شهر)

رتبه دوم : پوریا پورپرویز (خرم آباد)

رتبه اول: فرزانه مهدی زاده (قهدریجان)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: امیر محمدرضایی (اصفهان)

رتبه دوم : مشکات نصیری (زنجان)

رتبه اول: فردین میرزا حسینی (کرج)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: یونس غلام زاده (تهران)

رتبه دوم : سیاوش طاهریان (کرج)

رتبه اول: پیام سرپرست یکتا(تهران)

برگزیدگان بخش تکنوازی سنتور:

- گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: دانیال عقلمندی (تهران)

رتبه دوم : کارن احمدی (سنندج)

رتبه اول: آریا عباسی (کرمانشاه)

- گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به طور مشترک: مهرداد طهماسبی (کرج) و فردین محمدی نژاد (کامیاران)

رتبه دوم : سروش حاجی طالب (تهران)

رتبه اول: محمدرضا رحمانیان (سمنان)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: مرتضی تقوی (اسلامشهر)

رتبه دوم : فرهنگ بقایری (تهران)

رتبه اول: شهریار قیدارپور(تهران)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: بابک مشیری (تهران)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: محسن میرزایی (کرج)

برگزیدگان بخش تکنوازی قانون:

- گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : گندم عربی نژاد (تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

- گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به طور مشترک: فاطمه بهرامی(تهران) و محیا سادات حسینی نژاد (تهران)

رتبه دوم : سارا مجیدی نژاد (تهران)

رتبه اول به طور مشترک: پریا فرهادی (اصفهان) و مهتا رِژدام (تهران)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: ارشیا آغنده (تهران)

رتبه دوم : نگار غفاری (تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش آواز موسیقی دستگاهی:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: علی سبحانی (کرج)

رتبه دوم : امیرحسین خانلُقی (نیشابور)

رتبه اول: پارسا خائف (اردبیل)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: امیرحسین فلاح (آمل) و محمد مجتبی حسام محمودی نژاد (قم)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

- گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: پوریا عابدینی (ابهر) و محمد کوزه گر (رامسر)

رتبه دوم به طور مشترک: احسان تحویلداری (اصفهان) و حامد رنجبر(اصفهان)

رتبه اول: عماد توکلی (الیگودرز)

برگزیدگان بخش تکنوازی تنبک:

- گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: محمدجواد شریف (شهرضا)

رتبه دوم : منصور صادق نژاد نائینی (اصفهان)

رتبه اول به طور مشترک: ایلیا فرج زاده (پردیس) و شهزاد پیوسته (شهرضا)

- گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: آرش مهدیه نجف آبادی (نجف آباد)

رتبه دوم : مهرداد صمدی مقدم (مشهد)

رتبه اول: شیوا سادات واحدی (مبارکه)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: شهریار صابونی (بروجرد)

رتبه دوم : عرفان بُطلانی (اصفهان)

رتبه اول: علیرضا زارع (شیراز)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: جواد علیرضایی (دیزیچه)

رتبه دوم : آرش سروستانی(اهواز)

رتبه اول: مهسا نساج پور (سپاهان شهر)

برگزیدگان بخش تکنوازی نی:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: بابک قلی زاده (مرودشت) و فرنوش اصلانی (تهران)

رتبه دوم به طور مشترک: مریم توکلی (دُرچه) و علیرضا محمدی (قم)

رتبه اول به طور مشترک: حسین بَلالی (بهارستان) و سینا صائبی راد (مشهد)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: آرمان خوشبویی (اصفهان)

رتبه دوم : حامد انصاری (قزوین)

رتبه اول: کیارش بکتاشیان (تهران)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : محمدرضا ربیعی (محمدیه)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش تکنوازی عود:

- گروه سنی الف:

رتبه سوم: نگین لشکری (تهران)

رتبه دوم به طور مشترک: آوین احمدی (تهران) و آیدا احمدی پارسا (تهران)

رتبه اول: سید محمدعلی سبزواری (تهران)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: بهادر قدیمی (کرج) و علی امیریان فرد(اصفهان)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: حجت فرجیان (تهران)

برگزیدگان بخش تکنوازی تار:

- گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: ارشیا مسلمی عقیلی (کرج)

رتبه دوم : امیرحسین مهرایی(کرج)

رتبه اول به طور مشترک: بارمان رسولی نژاد (شهریار) و اشکان نایبی (میانه)

- گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: سامان انی (تهران)

رتبه دوم : فرداد سعیدی (سنندج)

رتبه اول به طور مشترک: آرشام عباس پور (اهواز) و پویا عباسی (کرمانشاه)

- گروه سنی ب:

رتبه سوم: آرین طوفانی(مشهد)

رتبه دوم : مازیار یکتایار(تهران)

رتبه اول: پارسا جعفری (آمل)

- گروه سنی ج:

رتبه سوم: محمدرضا عزیزی (خرم دره)

رتبه دوم : مسعود غلامی (تهران)

رتبه اول به طور مشترک: پدرام دانشفر (تهران) و امیرعلی لطفی (خمینی شهر)

برگزیدگان بخش تکنوازی سه تار:

هیات داوران بخش تکنوازی سه تار، ضمن تقدیر از محراب قلعه جوقی از میانه، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می کند:

- گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: محمدحسین سجادی (اراک) و علی چراغی (مرودشت)

رتبه اول: ایلیا بازیاری (بوشهر)

- گروه سنی الف(۲) :

رتبه سوم به طور مشترک: امید جوراب بافان (قزوین) و ریحانه کدخدایی (تهران)

رتبه دوم به طور مشترک: حافظ کریمی (دالاهو) و یونس ذوالفقاری (تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

- گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: مهرداد گل محمدی (کرج) و محمدرضا علوی (هِریس)

رتبه دوم به طور مشترک: محمدجواد احمدزاده (تهران) و کیمیا ذاکریان (کرج)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

- گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: حمیدرضا عبادی (بندر انزلی) و رضا اسدی (تهران)

رتبه دوم : رضا ابراهیمی (تهران)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش حفظ کل ردیف:

رتبه سوم به طور مشترک: حجت فرجیان (تهران) و کامیاب عشقی نژاد(تهران)

رتبه دوم : مرتضی تقوی (اسلامشهر)

رتبه اول: رضا ابراهیمی (تهران)

برگزیدگان بخش ویژه موسیقی دستگاهی:

رتبه سوم به طور مشترک: علی قنبری (ایلخچی) و رضا ابراهیمی (تهران)

رتبه دوم : محسن میرزایی (کرج)

رتبه اول: آرمان مهدیه نجف آبادی (نجف آباد)