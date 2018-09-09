انتقال حوزه معارف از معاونت آموزشی به فرهنگی و دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در سومین نشست سراسری مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ما برای تعظیم شعائر الهی در دانشگاه هستیم، گفت: امام خمینی(ره) فرصتی به وجود آوردند که آرزوی ما را به واقعیت تبدیل کرد، چرا که زمانی آرزو داشتیم بتوانیم با در اختیار داشتن صداوسیما، اثرات تربیتی در جامعه داشته باشیم.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی، آرزو داشتیم به جای آنکه در کلاسهای محفلی از دین سخن بگوییم، فرصتی باشد تا در متن جامعه و دانشگاه به اشاعه دین و بیان احکام خدا و اعتقادات و اخلاقیات بپردازیم که به برکت انقلاب اسلامی و رهبری داهیانه امام راحل و پرچمداری مقام معظم رهبری در استمرار آن، آرزوهای مان محقق شد.
وی با بیان اینکه ما به دنبال راهاندازی مدرسه معارف ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم، تاکید کرد: در این مدرسه هنر استاد معارف این است که بداند چگونه باید دروس معارفی را آموزش و چگونه از فنون روز و علوم دیگر مانند زبانشناسی، جامعهشناسی و... برای آموزش بهتر استفاده کند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: باید مدرسه معارفی و تحقیقات مناسب در این زمینه داشته باشیم و استادان این حوزه پژوهشهایی انجام دهند که دروس معارف را پربارتر کنند.
طهرانچی با اشاره به اهمیت دروس معارف در دانشگاه گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده، حوزه معارف از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منتقل خواهد شد تا این دروس با نگاه معرفتی و هویتی به دانشجویان آموزش داده شود.
وی با بیان اینکه نیازمند تغییر الگو در بهرهگیری از توان دروس معارفی هستیم، تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد دروس معارف را به جایگاه اصلی خود که همان تقویت قوه عاقله، فرهنگی، اخلاقی و هویتی است، بازگرداند.
سرپرست دانشگاه آزاد با تاکید بر اهمیت آموزش دانش دین، خاطرنشان کرد: دانش دین موضوع مهمی است که باید در حوزههای علمیه و در محضر اساتید آموخته شود اما در 14 واحد دانشگاهی نمیتوان به دانش دین پرداخت، بلکه این یک ترم میتواند زمینهساز تربیت دینی و معارفی دانشجویان شده و این عطش را در آنها به وجود آورد تا به دنبال آموختن بیشتر این دروس روند.
طهرانچی افزود: اگر میخواهیم در دانشگاه آزاد اسلامی تحول داشته باشیم، 130 هزار دانشجوی ترم اول کارشناسی در اختیار داریم که باید برای دروس معارف آنها برنامهریزی کنیم، چراکه بدترین ظلم به دروس معارف این است که از آن برای پر کردن تعداد واحدهای یک ترم یا افزایش معادل استفاده کرد.
وی با بیان اینکه نباید به دروس معارف به عنوان واحد عمومی نگاه کرد، اظهار داشت: دروس معارف واحد رستگاری است که قرار است زیرساخت دانشجویان را تشکیل دهد. تقلیل دادن دروس معارف در متون دانشگاهی به دانش معارف و تعلیم دین، بزرگترین ضربه به نقش تربیتی این دروس زد، در صورتی که از این دروس باید برای افزایش تربیت معارفی دانشجویان استفاده شود.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در این دانشگاه به معنای واقعی کلمه مربی میخواهیم، چراکه معتقدیم رفتار درست یک استاد معارف میتواند باعث تغییر رفتار دانشجو شود.
طهرانچی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به تقویت قوه عاقله کشور، گفت: قوه عاقله تعلیمپذیر نیست، بلکه تربیتپذیر است و به این نکته توجه نکردیم و در دروسی که مربوط به بیان دین است، امر تربیت را به تعلیم تقلیل دادیم. اگر دین را به دانش تبدیل کنیم و در اختیار افراد قرار دهیم، تبدیل به حجاب بزرگی میشود چراکه در طول تاریخ بسیاری از افراد بودند که دانش دین داشتند، اما این دانش در لایههای درونی آنها موثر نبود و به جنگ دین رفتند.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال انتقال دانش معارفی صرف نیستیم، بلکه به دنبال زمینهسازی تربیت هستیم و تربیت و رشد جوانان را مدنظر داریم.
سرپرست دانشگاه آزاد عنوان کرد: ما نمیخواهیم تنها انتقال مفاهیم داشته باشیم چراکه برای انتقال مفاهیم معارف اسلامی، میشود یک دوره آموزشی با استفاده از اساتید به نام در فضای مجازی ارائه کرد، اما آنچه در کلاسهای دانشگاه باید اتفاق بیفتد، تربیت و رشد دانشجو است.
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