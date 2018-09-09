ابراهیم الجعفری: هدف آشوبگران بصره تخریب روابط ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که هدف اصلی آشوبگران در حمله به کنسولگری ایران تخریب روابط دوستانه دو ملت ایران و عراق است.

وزیر خارجه عراق در پیام به ملت ایران گفت: شما همواره مورد احترام و تقدیر ملت‌های جهان از جمله ملت عراق هستید.

وی افزود: آشوب گران از سوی یک عده ناشناس هدایت می‌شوند تا هم وجهه عراق را تخریب کنند و هم روابط دوستانه ایران و عراق را تخریب کنند و ما به دنبال عاملان آن هستیم.

افراد ناشناس روز جمعه گذشته به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بصره واقع در جنوب عراق حمله کردند.

فیلم‌ها و تصاویری که در این رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌أهد که عده‌ای که غالبا نقاب به صورت داشتند، بدون هرگونه مانعی و بدون اینکه نیروی امنیتی مانع نزدیک شدن آنها به کنسولگری ایران شود، به آن حمله‌ور شده و آن را به آتش کشیدند.