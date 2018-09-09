  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲:۰۴

ابراهیم الجعفری: هدف آشوبگران بصره تخریب روابط ایران و عراق است

ابراهیم الجعفری: هدف آشوبگران بصره تخریب روابط ایران و عراق است

وزیر خارجه عراق هدف آشوبگران از حمله به کنسولگری ایران در بصره عراق را تخریب روابط دوستانه دو کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که هدف اصلی آشوبگران در حمله به کنسولگری ایران تخریب روابط دوستانه دو ملت ایران و عراق است.

وزیر خارجه عراق در پیام به ملت ایران گفت: شما همواره مورد احترام و تقدیر ملت‌های جهان از جمله ملت عراق هستید.

وی افزود: آشوب گران از سوی یک عده ناشناس هدایت می‌شوند تا هم وجهه عراق را تخریب کنند و هم روابط دوستانه ایران و عراق را تخریب کنند و ما به دنبال عاملان آن هستیم.

افراد ناشناس روز جمعه گذشته به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بصره واقع در جنوب عراق حمله کردند.

فیلم‌ها و تصاویری که در این رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌أهد که عده‌ای که غالبا نقاب به صورت داشتند، بدون هرگونه مانعی و بدون اینکه نیروی امنیتی مانع نزدیک شدن آنها به کنسولگری ایران شود، به آن حمله‌ور شده و آن را به آتش کشیدند.

کد مطلب 4398814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها