به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد حسینی زنجانی شامگاه یکشنبه در پنجمین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در محل فرهنگسرای زندگی شهر زنجان، با بیان اینکه جایگاه گریه برای امام حسین (ع) فقط گریستن به مصائب آن حضرت نیست، بلکه گریه کردن وسیله‌ای برای مغفرت است، افزود: مومن اگر خواهان رفتن به پیشگاه پروردگار باری‌تعالی است، باید در فکر وسیله باشد که در اینجا وسیله به عمل صالح معنا شده است.

وی با تاکید بر اینکه در برهه کنونی باید جای خالی بیان معارف اهل‌بیت (ع) در هیئات مذهبی پر شود، ادامه داد: جایگاه مداحان در مراسم عزاداری به‌عنوان وسیله‌ای برای ریزش گناهان بندگان است، این در حالی است که متاسفانه به دلیل تعدد زیادی مراسم عزاداری در ماه محرم، شاهد ارائه معارف اهل‌بیت (ع) در این مراسم معنوی نیستیم.

این مرجع عالیقدر با اشاره به اینکه باید دیدگاه قرآن و روایات ائمه‌اطهار (ع) از منابع معتبر دینی در خصوص معارف دینی شکافته و در مراسم عزاداری به مردم عرضه شود، تصریح کرد: وقتی به زیارت‌نامه‌های ائمه‌اطهار (ع) نگاه می‌کنیم، اهل‌بیت (ع) را به عنوان وسیله امت در پیشگاه الهی خطاب می‌کنیم که به مقام شفاعت نایل آمده‌اند.

وی با بیان اینکه ماه محرم در بردارنده یک تاریخ مهم و درس‌آموز است که توسط امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفای‌شان رقم خورده و به همین خاطر از جایگاه مهم تاریخی برخوردار است، اظهار کرد: شخص مومن می‌تواند به واسطه عمل صالح‌اش وسیله باشد که نمونه بارز آن وجود اهل‌بیت (ع) است که به پاس فداکاری و ایثارگری‌هایی که راه دین اسلام داشته‌اند، برای امت خود وسیله به‌شمار می‌روند.

آیت‌الله حسینی‌زنجانی با تاکید بر اینکه وقتی عمل صالح وسیله حضور مومن شد، انسان صالح نیز می‌تواند نقش این وسیله را ایفا کند، خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌های امروز در مراسم عزاداری این است که در راستای آگاه‌سازی و بهره‌مندی جامعه از معارف اهل‌بیت (ع) قدم برداریم و ماه محرم با توجه به برگزاری مراسم بی‌شمار معنوی، بهترین فرصت برای تبیین این مهم به‌شمار می‌رود.