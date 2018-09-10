«حسینیه رادیو تهران» برپا شد/ عزاداری های محرم را از شبکه بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مهار مدیر تولید و تامین شبکه رادیویی تهران با اشاره به پخش یک ویژه برنامه مناسبتی گفت: همزمان با آغاز ایام ماه محرم ویژه برنامه «حسینیه رادیو تهران» هر روز از ساعت ۱۶ روی آنتن می رود. این برنامه کاری از گروه تولید و تامین شبکه رادیویی تهران است و هدفش برپایی یک حسینیه رادیویی برای عزاداری های دهه اول محرم است.

وی افزود: در این برنامه گزیده ای از سخنرانی های سخنرانان و مداحی مداحان تهرانی در مساجد و حسینیه ها پخش خواهد شد. مخاطبان می توانند از موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز منتخبی از سخنرانی های سخنرانان و مداحی و مرثیه سرایی ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) را بشنوند.

مهار بیان کرد: نوای حاج محمود کریمی، میثم مطیعی، محسن طاهری، سلیم موذن‌زاده اردبیلی، منصور ارضی و سعید حدادیان و... در ایام محرم در رادیو تهران می پیچد.

سخنرانی های سخنرانان حجت الاسلام رفیعی، حسین الهی قمشه ای، سیداحمد خاتمی، حاج حسین انصاریان، مرحوم فلسفی و طباطبایی، حجت الاسلام آلی و ... حال و هوای خاصی به این حسینیه بخشیده است.

اعظم ابراهیمی تهیه کننده، آرمان غفاریان اجرا، حسین صدر و عابدیان سایر عواملی هستند که با این برنامه همکاری دارند.