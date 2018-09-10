به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته ایران ایر اعلام کرد دسترسی تعدادی از سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما را که گران فروشی کرده اند، مسدود کرده است.

اگرچه ایران ایر هیچ گاه به صورت شفاف اعلام نکرده است که کدام سایت ها و با چه مجوزی و تا چه میزانی اقدام به این کار کرده است اما فعالان کسب و کارهای اینترنتی می گویند از نظر فنی به دلیل اتصال سِروِرهای سایت های مجوزدار فروش آنلاین با سِروِرهای ایران ایر، گرانفروشی به راحتی امکان پذیر نیست.

به نظر می رسد بهتر است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) پروازهایی که در آنها بلیت گرانتر از رقم تعیین شده از سوی هما به مردم فروخته شده را با ذکر تاریخ و شماره پرواز و مبدأ و مقصد منتشر کند تا مردم تفاوت قیمت تعیین شده از سوی ایران ایر با نرخ فروخته شده از سوی سایت های فروش آنلاین را خود بررسی و قضاوت کنند.

مدیر یک سایت فروش آنلاین: سایت ها هیچ نقشی در تعیین قیمت بلیت هما ندارند

نیما قاضی از دست اندرکاران فروش آنلاین بلیت هواپیما که دسترسی فروش اینترنتی بلیت های هما برای سایتش مسدود شده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بسته شدن دسترسی سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما گفت: از نظر فنی این کار شدنی نیست به خاطر اینکه ما روی کلاس های نرخی مشخصی بلیت های ایران ایر را به فروش می رسانیم.

وی تأکید کرد: اصلا در قیمت گذاری بلیت های ایران ایر، سایت های فروش هیچ نقشی ندارند. ایرلاین های دیگر با توجه به اینکه فروش چارتری دارند، می توانند ادعا کنند چارترکننده گران فروشی کرده است که این موضوع هم ارتباطی به سایت فروش آنلاین ندارد. این در حالی است که ایران ایر به آن صورت بلیت چارتری صادر نمی کند و بیشتر بلیت پروازهای هما به صورت برنامه ای است.

به گفته قاضی، بنابراین نه سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما دخالتی در نرخ گذاری پروازهای ایران ایر دارند و نه چارترکننده ها؛ فقط و فقط خود شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی است که نرخ بلیت پروازها را تعیین می کند.

جزئیات ارتباط فنی سایت های فروش آنلاین با سرورهای ایران ایر

وی ادامه داد: ایران ایر به ما اعلام کرد که در تاریخی، قیمت را اشتباه نشان داده ایم که این اتفاق شدنی است چراکه ایرلاین ها در برخی مواقع در ساعت خاصی از روز به طور ناگهانی قیمت یکی از پروازها را تغییر می‌ دهند ولی سایت ها مدتی مثلا یک تا دو ساعت طول می کشد تا قیمت را تغییر دهند که این مورد هم، محدودیت فنی ما به عنوان سایت فروش آنلاین نیست بلکه محدودیت فنی نرم افزار ایران ایر است که موجب می شود قیمت علیرغم اینکه اصلاح شده اما تا یک زمان مشخصی در «کَش» (cacth) نگه داشته شود بنابراین ممکن است در بازه زمانی کوتاهی قیمت قبلی نمایش داده شود که باز هم در این مدت در حال نمایش قیمتی هستیم که ایران ایر اعلام کرده و از طرف خودمان قیمت تعیین نکرده ایم.

وی ادامه داد: حتی در این حالت هم نمی توانم روی قیمت قبلی اقدام به بلیت فروشی کنیم؛ چرا که سایت از نظر فنی در این وضعیت است که هنگام صدور بلیت، قیمت جدید لحاظ می شود. اصلا غیر ممکن است با قیمتی غیر از قیمت ایران ایر بلیت صادر کرده باشیم حتی اگر یک مورد وجود دارد، ایران ایر باید آن را اعلام کند.

ایران ایر در یک تاریخی، قیمت ها را به شکل عجیبی بالا برد

قاضی افزود: آنچه ما متوجه شده ایم این است که در یک تاریخی، ایران ایر به صورت غیر منطقی قیمت ها را افزایش عجیب و غریب داد و در آن تاریخ بلیت را با قیمت های بالا فروخت؛ من احساس می کنم ایران ایر برای آنکه از زیر بار این اشتباه خلاص شود، در حال فرافکنی است؛ وگرنه نه ما و نه سایت های دیگر، در قیمت فروش بلیت های ایران ایر هیچ نقشی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: ایران ایر هیچ گزارش یا اطلاعاتی درباره گران فروشی نه به ما ارائه داده و نه در رسانه ها منتشر کرده است. حتی اگر یک مورد گرانفروشی از جانب ما یا هر سایت فروش انلاین دیگری وجود دارد، ایران ایر باید آن را رسانه ای کند.

قاضی یادآور شد: ایران ایر دسترسی سایت ما را برای فروش از ۱۳ شهریور ماه قطع کرده و این قطع دسترسی، تا کنون ادامه دارد؛ روز گذشته هم دسترسی چند سایت دیگر بسته شد.

۶۰ درصد فروش ایران ایر اینترنتی است

وی گفت: تخمین ما از بازار این است که ۶۰ درصد بلیت های ایران ایر از طریق آنلاین و ۴۰ درصد هم از طریق آژانس ها فروخته می شود.

هما، مسئول وارد آمدن ضرر میلیاردی به بیت المال است

به گفته این فعال کسب و کار اینترنتی، ایران ایر با این کار خود حداقل به ۳۰ درصد کل فروش خود ضربه می زند و این موضوع سبب وارد آمدن ضرر میلیاردی به ایران ایر می شود؛ این در حالی است که هما یک شرکت دولتی و متعلق به بیت المال است؛ چه کسی پاسخگوی این چند میلیارد ضرر خواهد بود؟

وی اظهار کرد: امروز در نشست خبری انجمن کسب و کارهای اینترنتی اعلام کنیم که ایران ایر در چه تاریخی و برای چه مقاصدی بلیت هایی با قیمت های خارج از عرف به فروش رسانده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از تاریخ هایی که ایران ایر قیمت بلیت را افزایش ناگهانی داد، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ مرداد است که طبق اطلاعات ما ایران ایر افزایش ۱۰۰ درصدی در قیمت ها داشته است.