به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که بیشتر نشریات کاغذی در ایران و به ویژه روزنامه‌های سراسری، با مشکلات جدیدی در زمینه تامین کاغذ مورد نیازشان روبه‌رو می‌شوند و ناچارند به شیوه‌های مختلف، از قبیل کاهش ضمائم خود یا تعداد صفحاتشان، انتشار به صورت برخط و تعدیل نیرو و کم کردن از تعداد خبرنگارانشان و... کنترل اوضاع بُغرنج فعلی را همچنان در دست داشته باشند، اخباری هم که از آن طرف خاور دور به گوش می‌رسد، گویای وضعیتی نسبتاً مشابه با اینجاست.

«وانگ دونگ می» دبیر اجرایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چین درباره وضعیت انتشار روزنامه‌ها در این کشور پس از بحران جهانی کاغذ که دامن مطبوعات ایران را هم گرفته است، به خبرنگار مهر می‌گوید: ما هم مثل شما با این معضل جهانی مواجه هستیم به طوری که در سال گذشته نسبت به دو سال قبل، تیراژ روزنامه‌ها در چین تا حدود ۵۰ درصد پائین آمد و این روند همچنان ادامه دارد.

دبیر اجرایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چین در عین حال تاکید می‌کند که: روزنامه‌های بزرگ چین در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه عرضه به مخاطبان روبه‌رو هستند ولی ما روزنامه‌نگاران چینی معتقدیم که روزنامه‌ها هرگز از بین نمی‌روند چرا که همواره آنها هستند که ناقل اصلی اخبار به شمار می‌روند.

دونگ می ادامه می‌دهد: نشست‌هایی که میان مدیران و مسئولان روزنامه‌ها در چین برگزار شده است، به این نتیجه منتهی شده که باید از راه‌های جدید، تلاش‌هایی را برای ماندگاری مطبوعات انجام داد؛ از آن جمله، این است که روزنامه‌ها به سمت چندرسانه‌ای و مولتی‌مدیایی شدن گام بردارند تا نه تنها مخاطبان‌شان را از دست ندهند، بلکه مخاطبان جدیدی پیدا کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چین زمانی بزرگترین صادرکننده کاغذ بود و الان بزرگترین واردکننده کاغذ شده است. این مسئله چه تاثیری بر مطبوعات این کشور داشته است؟، اینگونه اظهار نظر می‌کند: این مسئله باعث گرانی روزنامه‌ها در چین شده است و در عین حال تیراژ آنها را کم کرده است.

همچنین به اذعان دبیر اجرایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چین، در ماه‌های اخیر آگهی‌دهندگان به مطبوعات چینی، دیگر کمتر رغبت می‌کنند تبلیغات خود را برای انتشار به روزنامه‌ها بسپارند و این معضل جدیدی است که گریبانگیر نشریات سراسری در پرجمعیت‌ترین کشور جهان شده است.