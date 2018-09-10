وضعیت کنونی حوزه با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیش رو یادداشتی است از حجت الاسلام علی قنواتی، مدیر مدرسه علمیه معصومیه قم پیرامون تجمع اخیر گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه و پاسخ به برخی شبهات مطرح شده در رسانه‌ها که در ادامه می خوانید؛



بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدیداً

مدتی قبل تجمعی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد که بعضی حواشی و وجود بعضی نکات در سخنرانی آن،موجبات ابراز نگرانی‎هایی به حق از سوی مراجع عظام و علمای بزرگوار را فراهم آورد و نیز سوژه ای ساخت برای پرداخت رسانه ها و شخصیت های سیاسی با اهداف و مقاصد مختلف. مناسب است نکاتی درباره این اتفاقات مورد تدقیق قرار گیرد:

دغدغه اصلی این تجمع آنگونه که از عنوانش بر می‎آید، پیگیری و مطالبه «عدالت اقتصادی»، مبارزه با فساد و تدبیر امور معیشت مردم بود.روشن است که چنین دغدغه‎ای، در شرایط خطیر کنونی نگرانی جدی و مطالبه ای مهم و اساسی است. حوزه علمیه در عرصه های اجتماعی، همواره در کنار مردم و طلایه‎دار آن‎هادر مطالبه‎گری به سوی صلاح و سداد بوده و هست، خصوصا در موقعیت کنونی که رهبر فرزانه انقلاب مطالبه جدی برای تدبیر صحیح و مجدانه امور اقتصادی و مبارزه حقیقی و پرقوت با فساد را از مسئولین مطرح فرموده اند.لذا طبیعی است که حوزه و حوزویان نیز پیشگامی در این مطالبه مهم رهبر و مردم را وجه همت خود قرار دهند. بنابراین ضرورت و اهمیت اصل برگزاری چنین تجمعات و جلساتی بر کسی پوشیده نیست.

وجود بعضی از حواشی و بیان بعضی سخنان، متاسفانه موضوع اصلی جلسه راتحت الشعاع قرار داد وتجمع را از هدف اصلی خویش دور ساخت، تا جایی که حتی موجبات نگرانی و دغدغه به حق بعضی مراجع بزرگوار تقلید را پدید آورد. در واقع واکنش قاطع، دلسوزانه و تیزبینانه مراجع عظام و علمای اعلام، واکنش به اصل برگزاری چنین برنامه‎هایی نیست، چرا که مراجع و قاطبه علما و حوزویان، خود پیشاهنگ پیگیری ارزش های انقلابی و مطالبات مردمی بوده و هستند، همانطور که در هفته‎های گذشته بیانیه‎ها و سخنرانی‎هایی قاطع از بعضی مراجع بزرگوار با موضوع ابراز نگرانی عمیق از مشکلات اقتصادی مردم و بی تدبیری‎های مسئولین مربوطه در رسانه ها طنین انداز شد.

متاسفانه نوع پرداخت بسیاری از رسانه ها و اشخاص سیاسی به اخبار این تجمع، پرداخت از سر خیرخواهی و حقیقت جویی نبود و بعضی در این میان به دنبال صید ماهی خویش بودند و سعی وافر در لکه دار نمودن حیثیت انقلابی بعضی نهادها و مراکز علمی معتبر نظیر مدیریت حوزه علمیه، مدرسه علمی و انقلابی معصومیه سلام الله علیهاو ...کردند، غافل از آنکه اصلا مدرسه معصومیه در آن ایام تعطیل بوده و هنوز فعالیت طلاب آن در سال تحصیلی جدید آغاز نشده بود و نیز بسیاری از کادر و طلاب مدرسه از جمله اینجانب در آن روزها در قم حضور نداشتند!

شایعه پراکنان و سعایت کنندگان خود نیک می‎دانند که اگر مدرسه معصومیه برنامه‎ای در مطالبه آرمانها و ارزشهای انقلابی و اجتماعی برگزار نماید، چنان متقن و انقلابی عمل می‎کند که سبب رضایت و تحسین مراجع و علمای آگاه و انقلابی را فراهم آورده، هیچ مجالی برای موج سواری رسانه ای جریانهای کینه توز لیبرالِ آشنا و نا آشنا باقی نگذارد؛ جریانهایی که تا دیروز (و البته هم امروز) چشم دیدن بالندگی حوزه و حوزویان را نداشته اند، امروز برای حوزه، دایه مهربان تر از مادر شده، اشک تمساح میریزند؛ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فی‏ قُلُوبِهِمْ.

مردم خود به این حقیقت آگاه‎اند که معدود تابلو نوشته ها وشعارهای تند و بی مبنا که در حاشیه این جلسه خبرساز شد، نمایانگر اندیشه و نگاه عموم روحانیون و طلاب عزیز حوزه علمیه نیست، چنانکه بر اساس گزارشات واصله، خودِ حاضرین در تجمع، اقدام به مخالفت و جمع آوری آنها نمودند.

در راستای شفاف سازی و تنویر افکار نسبت به وضع کنونی دغدغه‎های انقلاب و نظام اسلامی در حوزه علمیه نیز لازم است به نکاتی اشاره شود:

حوزه علمیه قم خاستگاه و مهد انقلاب بوده و امروز نیز مثار اندیشه ها و آرمانهای الهی و انقلابی است. دیروز، همین حوزه علمیه بود که در دفاع مقدس در میان همه اقشار و اصناف، بالاترین آمار شهدا را به خود اختصاص داد و امروز، همین حوزه است که طلاب و روحانیون پرورش یافته در مکتب آن، در سطوح مختلف نهادهای انقلابی مانند بسیج مستضعفین حضوری محوری، الهامبخش و فعالانه دارند.

این حوزه با اقتدا به امام راحل خود و نیز خلف به حق او، بر خود فرض میداند که تا آخرین نفس در راستای تحقق اهداف کامل اسلام عزیز از پای ننشیند و در این راه با اقدامات و تلاشهای علمی و عملی خود پاسخی کوبنده به هر چه شعار جدایی دین از سیاست و زندگی و جامعه است، بدهد و فعالانه و آرزومندانه آرمان الهیِ برپایی تمدن اسلامی را به انتظار بنشیند.

به مدد الهی و نور انقلاب مقدس اسلامی، حوزه علمیه امروز تفاوت هایی مهم و ماهوی با حوزه پیش از انقلاب پیدا کرده است. امروز در حوزه علمیه قم جلسات دروس خارج فقه نظام، فقه پزشکی، فقه تربیت، فقه هنر و رسانه، فقه مدیریت،اقتصاد و علم النفس و روانشناسی اسلامی تنها نمونه‎هایی از شکوفه های علمی این درخت بالنده هستند. چندین پژوهشکده و نشریه مهم علمی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی فعال‎اند. ده ها گعده علمی و پژوهشی در عرصه های مهم تمدنی و اجتماعی از مباحث بنیادین تا کاربردی در بستر فقه جواهری و حکمت اسلامی جریان دارد. دانشنامه‎های مهم حدیثی و روایی حاصل پژوهشهای توانفرسا در حیطه‎های گوناگون تدوین شده است. امروز مدارس و مؤسسات متعددی در سطح عالی حوزه علمیه تخصصا به حیطه های مرتبط با دغدغه های روز اجتماعی و نظام اسلامی می پردازند، ... و اینها تنها نمونه هایی است از پویایی و حرکت رو به رشد این شجره طیبه.

البته روشن است که این اتفاقات مبارک در صحنه علمی، به سرعت در فضای جامعه بازتاب پیدا نمی کند، چرا که مباحث تخصصی و بسیار عمیق حوزه از سنخ مباحث سطحی ژورنالیستی نیست که در هر کوی و برزن و بر افواه مردم عادی و حتی معمول قشر دانشگاهی بیفتد.

امروز به حمد الهی نقش پر رنگ حوزه در ارتباط با جامعه فرهیختگان کشور به گونه ای است که توانسته رویش های نوین انقلاب اسلامی را به خود جذب کند. اگر در گذشته معدودی از حوزویان مانند شهید مطهری و مفتح و بهشتیرحمهم اللهبا فضای دانشگاه ها مرتبط و متصل بودند، در زمانه فعلی با سیلی از درخواست ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به حوزه مواجهیم به گونه ای که چند مدرسه مهم قم اختصاص به فارغ التحصیلان دانشگاه پیدا کرده است.

اگر چه حوزه فعلی نیز دارای خلل هایی است و با حوزه مطلوب و تراز انقلاب اسلامی فاصله‎ دارد و اگر چه هنوز در گوشه و کنار حوزه علمیه، بعضی رسوبات اندیشه‎های متحجرانه و غیرانقلابی و نامأنوس با غایت های تمدنی اسلام،نقش‎هایی ایفا می‎کنند، اما اولا: به خلاف آنچه دستگاه های تبلیغاتی دشمن و بوق‎های داخلی آنها با سر و صدای فراوان القاء می‎کنند، جریان غالب و محوری حوزه از اساتید تا طلاب، جریان بی تفاوت وحتی کم دغدغه نسبت به انقلاب نیست. ثانیا: وضعیت کنونی حوزه با پیش از انقلاب و حتی سنوات گذشته خود قابل مقایسه نیست و پیشرفت چشمگیری داشته است. و ثالثا:این نهاد در میان نهادهای موجود در جمهوری اسلامی از حیث مجاهدات انقلابی و حرکت به سوی اهداف انقلاب پیشتازی می نماید. این پیشتازی در حالی است که بر اساس آمار دقیق، قاطبه قشر طلبه و استاد حوزه علمیه کمترین هزینه را برای نظام داشته و علیرغم زندگی سخت، با تکیه بر فرهنگ قناعت،از زخارف دنیا چشم پوشیده‎اند و با مجاهده فی سبیل الله بسیاری از اهداف انقلاب را به پیش می برند.

خوب است نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... نیز گزارشی از انجام وظایف انقلابی و پیشرفت‎هایشان در زدودن فرهنگ و اندیشه سکولار و لیبرال و ارتقاء به سوی علم و فرهنگ تراز انقلاب ارائه نمایند. لازم است نهادهای مختلف برنامه‎ریز کشور پاسخ دهند که از دستآوردهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه در برنامه‎ریزی‎های راهبردی و عملیاتی خویش چقدر بهره می برند و به چه میزان به تذکرات مشفقانه و پژوهش های عالمانه حوزویان توجه می نمایند؟!



حوزه علمیه به مثابه تکیه‎گاه مهم انقلاب اسلامی، گواراترین و متقن‎ترین اندیشه‎ها و فرهنگ‎ها را به آن اعطاء نموده است. از فرهنگ ناب انتظار مهدوی گرفته تا نظریه مترقی و تمدن ساز ولایت فقیه و فرهنگ عاشوارییِ عزت و پایداری و ایثار و ده‎ها اندیشه و فرهنگ بنیادین دیگر، همه و همه پیمانه‎هایی است که از کوثر قرآن و اهل بیت علیهم السلام به دست علمای ربانی و روحانیون مخلص و مشفق، جرعه جرعه در کام آحاد انقلابیون ریخته شده و رود خروشان انقلاب را توفنده در جریان نگاه داشته است.

خلاصه کلام آنکه، روش سلف صالح در حوزه علمیه و آنچه ما را بدان فرخوانده‎اند حرکت بر مدار اتقان و انصاف بوده است. در نقد حوزه علمیه نیز نباید از مدار اتقان و انصاف خارج شد. اندک توجهی به اصل برگزاری همین تجمع در مهد و مرکز حوزه علمیه، ما را به انقلابی و اجتماعی بودن حوزه رهنمون می سازد.

آنچه در شرایط کنونی بسیار حیاتی و مهم است، جمع سالم و عاقلانه میان اصل دغدغه مندی نسبت به ارزشهای انقلاب و مطالبه گری جدی آنها با رعایت حدود صحیح، منطقی و البته انقلابی است؛ باید هوشیارانه مراقب بود تا برخی خارها در این مسیر بهانه ای برای فرصت طلبان در کمین نشسته نشود تا طمع ضربه زدن به این درخت بالنده و تنومند را به خود راه دهند.



والسلام علی من اتبع الهدی

علی قنواتی

مدیر مدرسه علمیه مبارکه معصومیه سلام الله علیها