ابهاماتی درباره سهمیه ارز کاغذ و تخصیص آن وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدعلی وکیلی عضو کمیته کنترل بحران کاغذ درباره آخرین نتیجه رسیدگی‌های این کمیته گفت: بر اساس تدبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌ای ذیل کمیته اصلی کنترل بحران کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که در آن، نمایندگان صنوف مطبوعاتی حضور دارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اطلاعات این کمیته نسبت به اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنا قرار می‌گرفت، واقعی‌تر بود؛ به این دلیل که نمایندگان صنوف مطبوعات در آن حاضر بودند و اطلاعات دقیق‌تری پیرامون قیمت جهانی کاغذ، قیمت روز بازار ایران و نیز نحوه و میزان ارز تخصیصی داشتند.

وی با بیان اینکه رصد این کمیته واقعی‌تر و دقیق‌تر بود، ادامه داد: اگرچه سیاست خاصی در این زمینه اتخاذ نشد اما ورود کمیته برای تحقیق و پیگیری، موجب شد بازار کمی آرام شود البته هنوز کافی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: با توجه به آزادسازی محموله‌های کاغذ در برخی گمرکات، بازار کاغذ از التهاب اولیه افتاد و از آن بحران به صورت مقطعی عبور کردیم ولی همچنان چند مساله پیرامون بازار کاغذ وجود دارد که امیدواریم با مساعی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی این مسائل حل شود.

وی در تشریح این مسائل گفت: ما همچنان درباره سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ اختلافی داریم؛ اینکه چقدر بوده، چه میزان از آن تخصیص داده شده، چه میزان تأمین شده و چه مقدار از کاغذهای موجود در بازار ناشی از ارز یارانه‌ای بوده است.

وکیلی با بیان اینکه پیرامون این مسائل اطلاعات شفافی وجود ندارد، ادامه داد: بین این حلقه‌ها شکافی وجود دارد؛ وزارت صنعت می‌گوید از ۲۸۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده برای تامین کاغذ، دستور تخصیص مبلغی نزدیک به سقف این عدد صادر شده اما از آن سو در بانک مرکزی اطلاعات راستی‌آزمایی نشده‌ای وجود دارد که کمتر از ۴۰ میلیون دلار از این عدد تأمین شده و مابقی آن در پروسه تأمین است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که «هنوز هم نمی‌دانیم همان ۴۰ میلیون دلار به چه کسانی داده شده است»، درباره لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی گفت: آن لیست کافی و شفاف نیست؛ حتی اگر فرض کنیم تاکنون ۴۰ میلیون دلار به کاغذ ارز داده شده، معلوم نیست کاغذ موجود در بازار از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است یا ارز ۳۸۰۰ تومانی یا ارز آزاد.

عضو کارگروه کنترل بحران کاغذ همچنین افزود: هنوز ناظر بی‌طرفی که تعیین کند منشاء کاغذهای وارداتی کدام ارز است، به این موضوع رسیدگی نکرده است.