به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اعزامی مسوولان و استادان دانشگاه مذاهب اسلامی به اندونزی با ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار ابتدا صابری معاون آموزشی دانشگاه ضمن ابلاغ سلام ریاست محترم دانشگاه گزارش مفصلی از برنامه ها و دیدارهای هیئت اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی در مدت حضورشان در اندونزی ارائه داد و اهداف دانشگاه را برشمرد.

وی با ارائه گزارشی در خصوص اهداف داخلی و برون مرزی دانشگاه مذاهب اسلامی از جمله ارتباطات دانشگاهی با مراکز علمی و دانشگاهی جهان اسلام از جمله کشور اندونزی، خاطرنشان کرد:در همین راستاچند تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه های اندونزی منعقد شده و ریاست محترم دانشگاه به این کشور سفر کرده و با علما و شخصیت ها و روسای دانشگاه های این کشور دیدار کردند و متقابلا هیئتی از دانشگاه های اندونزی نیز به دعوت دانشگاه مذاهب به ایران داشتند.

صابری همچنین از سفارت کشورمان و شخص سفیر جهت همکاری های لازم و حمایت هایشان قدردانی کرد.

در ادامه، محمدی سفیر کشورمان در اندونزی ضمن خیر مقدم به هیئت استادان دانشگاه مذاهب اسلامی، به روابط خوب ایران و اندونزی در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: تا سال قبل دوازدهمین مقصد کالاهای ایرانی کشور اندونزی بود و رشد تجارت ما با این کشور در سال جاری سه برابر شده است و امروز پنجمین مقصد کالاهای ایرانی کشور اندونزی است و اقتصاد ما مکمل همدیگر است.

سفیر ایران در اندونزی ادامه داد: در سازمان های بین المللی نیز اندونزی همواره کنار ایران بوده در قضیه ائتلاف ها و همپیمانی ها علیه ایران همراه نشده است و در موضوعاتی همچون یمن و مبارزه با تروریسم در کنار ما بوده است.

محمدی با اشاره به این که در بحث علمی و ارتباطات دانشگاهی نیز تعاملات خوبی بین دو کشور برقرار است، اظهار داشت: اما بهترین ارتباط دانشگاهی ایران با اندونزی توسط دانشگاه مذاهب اسلامی در سال اخیر انجام گرفته و این ارتباط به صورت منظم، مستمر و هدفمند برقرار است.

وی به سفر هیئت اندونزیایی به ایران به دعوت دانشگاه مذاهب اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این هیئت در ایران به استان های مختلف سفر کردند و دیدارهایی با علما و استادان اهل سنت داشتند و این بسیار موثر و مفید بود.

سفیر کشورمان همچنین ارتباطات علما و شخصیت‌های اندونزیایی با جمهوری اسلامی ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این ارتباطات دانشگاهی باید ادامه پیدا کند و حتی در رشته های علوم تجربی و علوم پایه چرا که اندونزی بیش از ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد و بیش از ۸۵ درصد مردم آن مسلمان هستند و این فرصت خوبی برای همکاری است.

وی از ابراهیمیان به عنوان رایزن سابق فرهنگی ایران در این کشور برای فعالیت هایشان در خصوص ایجاد ارتباطات علمی و دانشگاهی ایران و اندونزی قدردانی کرد و خواستار تداوم این فعالیت ها و ارتباطات شد و تأکید کرد تا می‌توانید این ارتباطات را با دانشگاههای دیگر این کشور نیز ادامه دهید.

سفیر کشورمان در اندونزی در پایان اعلام آمادگی کرد: هرگونه کمک و حمایتی از طرف ما در راستای تقویت فعالیت‌های علمی و دینی نیاز باشد آماده همکاری هستیم.