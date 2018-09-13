بهمن طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال در بازی رفت مقابل السد به هیچ وجه خوب نبود و حتی برای نتیجه مساوی هم شانسی نداشت. اگر شرایط این تیم در بازی برگشت نسبت به بازی رفت تغییر نکند نباید نسبت به بازی برگشت هم امیدوار بود.

وی افزود: متاسفانه در بازی رفت استقلال نه ترکیب مناسبی داشت و نه سیستم خوبی. تعویض ها هم که اصلا خوب نبود. به اعتقاد من تعویض نیومایر بدترین تعویض سال بود و باعث شد تا اتفاقات آن بازی به وقوع بپیوندد.

مهاجم پیشین آبی پوشان اظهار داشت: شفر در بازی رفت اشتباهات متعددی داشت اما در بازی برگشت فرصت حتی یک اشتباه هم ندارد. کوچکترین اشتباه در این بازی می تواند به ثبت یک اتفاق خیلی بد ختم شود.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: تفاوت فوتبال حرفه‌ای قطر و حرفه‌ای نمای ایران در این است که السد تیمش را برای مراحل بالاتر آسیا تقویت کرد اما استقلال حتی نتوانست موجودیت خود را حفظ کند. اگر دو تیم با شرایط فصل گذشته به مصاف هم می رفتند هرگز استقلال در آزادی متحمل شکستی سنگین مقابل السد نمی شد.

طهماسبی در خاتمه بیان داشت: گرچه استقلال مقابل السد شانس دارد، اما واقعیت این است که این شانس زیاد نیست و اگر ما صعود کنیم، این اتفاق بر حسب شانس و اتفاق خواهد افتاد. من امیدوارم اگر قرار به حذف استقلال باشد با نتیجه‌ای آبرومند این اتفاق بیفتد.