خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: با فرا رسیدن ماه محرم الحرام، رژیم آل خلیفه مرحله جدیدی از سلسله اقدامات خصمانه را علیه شیعیان بحرینی و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در پیش گرفته است. آل خلیفه به منظور سنگ اندازی در مسیر برگزاری مراسم های عزاداری شیعیان محدودیت های فراوانی را علیه آنها اعمال کرده است.

نظامیان رژیم آل خلیفه اعمال محدودیت های خود علیه شیعیان عزادارِ حسینی (ع) را از داخل زندان های خود کلید زده اند؛ جایی که به زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه اجازه انجام آداب و روسوم دینی که برگزاری مراسم های عزاداری در ماه محرم الحرام هم جزئی از آن است، به زندانیان داده نمی شود. زندانیان بحرینی در صورت برگزاری چنین مراسم هایی با مجازات های سخت و سنگین آل خلیفه مواجه خواهند شد.

این در حالی است که در روزهای واپسینِ منتهی به ماه محرم الحرام، نظامیان رژیم آل خلیفه حملات خود به تکیه ها، حسینیه ها و مساجدی را که انتظار می رفت در آنجا مراسم های باشکوهتری در عزای اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شود، تشدید کردند. آل خلیفه با این اقدام خود تلاش کرد تا حتی الامکان مانع از فراگیر شدن فضای عاشورایی در بحرین شود؛ فضایی که می تواند انگیزه صدچندانی به انقلابیون بحرینی برای تداوم راه مبارزه با رژیم طاغوتی آل خلیفه اعطاء کند.

سران رژیم آل خلیفه همچنین به تمامی دستگاه های امنیتیِ تحت امر خود ابلاغ کرده اند که می بایست در طول ماه محرم الحرام به ویژه در دهه اول این ماه که اوج عزاداری هاست، نظارت شدیدی بر مناطق مختلف ازجمله منطقه الدراز و همچنین شهر منامه، اعمال شود. این مسأله نشان می دهد که مقامات رژیم آل خلیفه به دنبال برچیدن تمامی مظاهر مربوط به عزاداری های حسینی (ع) در بحرین و در طول ماه محرم هستند.

درست به همین دلیل است که از چند روز گذشته روند بازداشت ها در مناطق مختلف بحرین بیش از پیش تسریع و تشدید شده است. نظامیان آل خلیفه اخیرا حملات گسترده و فراوانی را به مناطق مختلف بحرین ترتیب داده و شماری از شهروندان را بدون تفهیم اتهام بازداشت کرده اند. به عنوان نمونه، نظامیان آل خلیفه روز دوشنبه با یورش به شهر «نبیه» به بازداشت جوانی به نام «علی سلمان احمد» کردند و به وی اتهامات سیاسی را نسبت دادند.

به ضرس قاطع می توان گفت که سلسله اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه شیعیان بحرینی آن هم همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و عطش شیعیان برای برگزاری مراسم های عزاداری و بهره‌مندی از معارف عاشورایی، مصداق بارز اهانت به مقدسات اسلامی و ممانعت از انجام آداب و رسوم دینی محسوب می شود. این یک واقعیت انکار ناپذیر است که آل خلیفه صورت می دهد و در واقع با اقدامات خود، خط قرمز شیعیان بحرینی را زیر پای گذاشته است.

در همین راستا، پیشتر شیخ «علی الکربابادی» از روحانیون برجسته بحرینی گفته بود: «آل خلیفه طی سال های گذشته دهها مسجد متعلق به شیعیان در نقاط مختلف بحرین را تخریب کرده است. این در حالی است که قدمت برخی از این مساجد حتی به دوران ماقبل از حکمرانی آل خلیفه در بحرین بازمی گردد».

این روحانی بحرینی همچنین گفته بود: «ازجمله دیگر مصادیق اهانت آل‌خلیفه به مقدسات شیعیان، ممانعت از انجام آداب و رسوم دینی مردم بحرین است. مردم بحرین در کشور خود به لطف قوانین آل خلیفه از انجام آدب و رسوم دینی شان ازجمله برگزاری مراسم عزاداری در ماه های محرم الحرام، محروم هستند. جمع آوری مظاهر عاشورایی از سراسر کشور توسط نظامیان آل خلیفه، از سال ها پیش کلید خورده است».

رژیم آل خلیفه تصور می کند با تعرض به مقدسات شیعیان از جمله مظاهر عاشورایی می تواند زبانه های آتش انقلاب مردم بحرین را خاموش کند. این در حالی است که طی سالهای گذشته در هیچ دوره ای آل خلیفه موفق به بازداشتن مردم از عزاداری برای اباعبدالله الحسین (علیه السلام) نشده است. با این حال، آل خلیفه همچنان از سکوت مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری جهانی در قبال سرکوب شیعیان بحرین، کمال بهره برداری را کرده و بر سیاست‌های تبعیض مذهبی و فرقه ای خود اصرار می ورزد.

در همین ارتباط، «عیسی المؤمن» امام جمعه منطقه «الدیر» بحرین می گوید: «رژیم آل خلیفه بداند که مردم حاضر به کوتاه آمدن از دین و اعتقادات و شعائر خود نیستند و اجازه تعرض به مقدسات را نخواهند داد و با جلوگیری از حق طبیعیشان در ادای واجبات دینی به شدت مخالف هستند». این روحانی برجسته بحرینی همچنین اظهار داشت: «اگر رژیم آل خلیفه هیچ خط قرمزی را در تعامل با ملت به رسمیت نمی شناسد، ملت تعرض به شعائر و مقدسات دینی را خط قرمز می داند».

از سوی دیگر، «شیخ محمد المنسی» عضو شورای علمای شیعه بحرین وجود تبعیض نژادی، مذهبی و فرقه‌ای در این کشور را یک امر تاریخی توصیف می کند. شیخ المنسی در این ارتباط تصریح می کند: «سیاست و رویکرد شکنجه و آزار و اذیت دینی و تحقیرآمیز فرقه‌ای رژیم آل خلیفه در حق پیروان اهل بیت (علیهم السلام) به شدت محکوم است».

در هر صورت واقعیت آن است که رژیم آل خلیفه به هیچ وجه نمی خواهد که حال و هوای محرم الحرام در بحرین فراگیر شده و شیعیان بیش از پیش به فرهنگ عاشوراء و انقلاب عاشورایی و حسینی (ع) در این ماه بزرگ آشنا شوند. علت اصلی این مسأله هم در حقیقت به ترس و وحشت شدید سران آل خلیفه از فرهنگ عاشورایی است که همچنان به عنوان نقشه راه شیعیان در سراسر جهان از جمله بحرین محسوب می شود.

رژیم آل خلیفه خود به خوبی می داند که پیروی از سیره و منش حسینی (ع) و همچنین اقتدا به فرهنگ عاشورایی بوده که موجب شده تا انقلاب شیعیان در بحرین طی حدود هشت سال گذشته نه تنها خاموش نشود بلکه ریشه بدواند و قدرتمندتر نیز بشود. همین مسأله موجب شده تا حملات گسترده آل خلیفه به شیعیان و انقلابیون همزمان با ماه محرم تشدید شده و مواکب حسینی (ع) بیش از پیش هدف قرار گیرند.

با این حال، آنچه که کاملا واضح به نظر می رسد آن است که شیعیان و انقلابیون بحرینی امسال نیز پرشورتر از سال های گذشته عزاداری های حسینی (ع) را در مناطق مختلف برپا می کنند و بیش از پیش از فرهنگ عاشورایی و انقلابی و مبارزه با ظلم و ستم و طاغوتی گری سیراب خواهند شد. آل خلیفه همچون سال های گذشته یارای جلوگیری از برپایی مراسم های عزاداری در بحرین را نخواهد داشت.