ماموستا ملامحمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و شهادت امام حسین(ع) اظهار داشت:۲ شهید بسیار گرانقدر داریم که پیامبر(ص) از آن ها خیلی تعریف کرده‌اند یکی از آنها حمزه سیدالشهدا و دیگری امام حسین(ع) است.

وی افزود: پیامبر (ص) به احترام خلوص عبادت و ادای وظایف، چند دهه را برای امت معرفی کرد تا عبادت و طاعت بیشتری داشته باشند که یکی از این دهه ها ذی الحجه است که مراسم بزرگ حج و رفتن به عرفه در آن قرار دارد.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه دومین دهه را ماه محرم اعلام و عنوان کرد: درباره این دهه خصوصیات فراوانی وارد شده که یکی مبدا هجرت پیامبر از مکه به مدینه است، دیگری اتفاقاتی است که در رابطه با امام حسین(ع) به وجود آمد تا جایی که مسلمانان در این دهه قصد کردند اولاد پیامبر(ص) را شهید کنند.

وی افزود: مردم اهل سنت، اهل بیت پیامبر(ص) را خیلی دوست دارند و برای آنان عزت قائل هستند برای آنان اشک می ریزند ما هم وقتی در مراسم نماز جمعه قضیه عاشورا را تعریف می کنیم مردم اشک می ریزند این از سر عشق به اهل بیت است.

ماموستا محمدی گفت: دهه سوم، دهه آخر رمضان است که در این ماه لیالی قدر را داریم و مردم اعتکاف می کنند شب لیله القدر هم در این دهه است پیامبر(ص) ما را به این سه دهه معرفی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در دین ما هیچ گونه تفاوتی بین شیعه و سنی نیست، افزود: ما در ناراحتی شیعه ناراحت و در خوشحالی آنان خوشحال می شویم این دشمنان هستند که تفرقه می اندازند که اهل سنت نسبت به اهل بیت غیر از این هستند در حالی که بی احترامی به اهل بیت درعقیده اهل سنت نیست.

ماموستا محمدی با بیان اینکه ماه محرم نخستین ماه حرام است، گفت: خداوند در قرآن فرموده از۱۲ ماه چهار ماه حرام است؛ ذی القعده ، ذی الحجه، محرم و رجب که گناهان دو برابر می شود.

وی با اشاره به اینکه در این ماه کشیدن اسلحه روی مسلمان و جنگ حرام است مادامی که علیه اسلام حرکت نمی کنند، افزود: ما هرسال ماه محرم را گرامی و برمبنای مذهب در مسجد کارهایی نظیر خواندن قران و دعا، گریه و خدمت به عزاداران انجام می دهیم که از سر علاقه است.

ماموستا خاطر نشان کرد: ما قیام امام حسین(ع) را که علیه ظلم و ستم و بیداد قیام کرد قبول داریم و شدیدا از سوی خود و اهل سنت، اقدامات دشمنان دین علیه ایشان را محکوم می کنیم و قطعا آنان که علیه امام حسین(ع) این کار را کردند به درک واصل خواهند شد.