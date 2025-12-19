ماموستا مرادی: مسئولان در برابر گرانی و احتکار پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع امام شافعی (رض) با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ماه را مقدمه‌ای مهم برای ورود به شعبان و رمضان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت معنوی تأکید کرد.

وی با تشریح جایگاه زمانی و تربیتی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، اظهار داشت: رجب ماه کاشتن اعمال صالح است، شعبان ماه آبیاری این بذرها و رمضان زمان برداشت محصول ایمان و عمل صالح است؛ ازاین‌رو مؤمنان باید این ایام را غنیمت بدانند و با عبادت، نماز، دعا و خدمت به خلق، خود را برای میهمانی بزرگ الهی در ماه رمضان آماده کنند.

ماموستا مرادی در ادامه با بیان اینکه رجب ماه دعا، نیایش و خانه‌تکانی درونی است، تصریح کرد: در این ماه دل‌ها باید از کینه، غفلت و آلودگی‌ها پاک شود تا آمادگی دریافت انوار و برکات شعبان و رمضان فراهم آید و انسان بتواند مسیر قرب الهی را با آگاهی و اخلاص طی کند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به جایگاه ماه‌های حرام، خاطرنشان کرد: گناه، ظلم و ستم در همه زمان‌ها ناپسند و حرام است، اما در ماه‌های حرام سنگین‌تر و دارای پیامدهای شدیدتری است و خداوند برای ستمگران در این ایام مجازات سخت‌تری قرار داده است.

وی با استناد به آیه‌ای از سوره مبارکه توبه بیان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم؛ این آیه یادآور آن است که انسان نباید به خود و دیگران ظلم کند و جامعه اسلامی باید به سمت عدالت، رحمت، همدلی و رعایت حقوق یکدیگر حرکت کند.

ماموستا مرادی با اشاره به توصیه بزرگان دین درباره زمان‌های ویژه استجابت دعا، افزود: بر اساس روایات، دعا در پنج شب بیش از دیگر زمان‌ها مورد اجابت قرار می‌گیرد؛ شب جمعه، شب اول ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان که شایسته است مؤمنان این فرصت‌ها را با تضرع، دعا و عبادت خالصانه قدر بدانند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید کرد: در شرایط کنونی، مسئولان کشور باید در برابر گرانی‌ها، ضعف نظارت‌ها و احتکار کالاهای اساسی واکنشی صحیح، عملی و مؤثر نشان دهند و اجازه ندهند فشار اقتصادی بیش از این بر دوش مردم سنگینی کند.

وی با بیان اینکه شکم گرسنه و سفره خالی، پند و موعظه را نمی‌شناسد، گفت: شایسته نیست برخی تعابیر و سخنان درباره معیشت مردم، رنگ و بوی توهین‌آمیز داشته باشد؛ سخن مسئولان باید محترمانه، همدلانه و همراه با احساس مسئولیت باشد.

ماموستا مرادی رها شدن نظارت‌ها و احتکار کالاهای اساسی را خطری جدی برای جامعه دانست و تصریح کرد: احتکار سرمایه‌های کشور، از جمله احتکار برنج، و سکوت یا حتی حمایت برخی نهادها از این رفتارها، بزرگ‌ترین خیانت به ملت و نظام محسوب می‌شود و باید با این مفاسد به‌صورت جدی برخورد شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، افزود: مسئولان باید بیدار شوند، حرمت مردم را پاس بدارند و در صف نخست مقابله با عاملان گرانی‌ها و محتکران قرار گیرند، نه اینکه برخی نهادها ناخواسته یا آگاهانه عون و یاور آنان باشند.

وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها درباره تغییر الگوی مصرف مردم در شرایط سخت اقتصادی، بیان کرد: سخنانی از این دست که مردم به جای برنج، جو مصرف کنند، توهینی آشکار به ملت شریف ایران است و با واقعیت‌های معیشتی جامعه همخوانی ندارد.

ماموستا مرادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسی سخن نیک و راهکار درست نمی‌داند، دست‌کم سکوت کند و اگر توان اقدام مثبت ندارد، نباید با رفتار و گفتار منفی، بر زخم‌های معیشتی مردم نمک بپاشد.