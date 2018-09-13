به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انصاریان در دومین جلسه سخنرانی خود در حسینیه هدایت، اظهار داشت: ما انسان ها همواره نیازمندیم به همین دلیل پروردگار در قرآن مجید اعلام کردند که ما برای برطرف شدن همه نیازهای شما اعم از مادی و معنوی تدارک دیدیم «وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً» سفره کامل جامع پر از امور مادی و معنوی را برای شما آماده کردیم و برای تأمین نیازهای معنوی شما انبیاء را کتب آسمانی را ائمه طاهرین(ع) را قرار دادیم.

این مبلغ عرصه بین الملل ادامه داد: قرآن نعمت تام و کامل الهی است، انبیاء و ائمه نعمت تام و کامل هستند. فخر رازی صاحب تفسیر کبیر که از علمای اهل سنت است نقل می کند که امام حسین(ع) می فرماید: تمام کتاب هایی که از جانب پروردگار بر انبیاء خدا نازل شد خداوند علوم آن کتاب ها و حقایق آن کتاب ها را انتقال به قرآن مجید داد، اما فهم قرآن نیاز به معلم دارد و آن معلمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) هستند.

استاد انصاریان در مورد تأمین نیازهای انسان ها توسط قرآن و اهل بیت(ع) گفت: آنان برای ما انسان ها راه رسیدن به رحمت، درمان بیماری های باطنی، آمرزش گناهان، رضایت پروردگار، جنت پروردگار، سعادت دنیا و آخرت، شفاعت فردای محشر را بیان و تأمین می کنند.

وی افزود: قرآن شفا، رحمت و مغفرت است قرآن مغفرت است. قرآن مجید عامل بهشت و هدایت است «ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ لاٰ رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ» قرآن مجید عامل سعادت دنیا و آخرت است.

استاد انصاریان با بیان اینکه حسین(ع) یک چهره دیگر قرآن است، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) چهره انسانی قرآن است، شفا می دهد شفا دهندگی اش طول نمی کشد. حسین(ع) عامل آمرزش است. برای همه ما از زمانی که در رحم مادر بودیم، محبت حسین(ع) ملموس و محسوس بوده است.