سردار محمدنظر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:ملت قهرمان ما در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس سال ها ایثارگری، فداکاری، پایمردی و ایستادگی کردند و دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ کشور است.

وی با اشاره به اینکه در هشت سال دفاع مقدس شاهد دریای بیکرانی از رشادت های جوانان این مرز و بوم بودیم افزود: امروز شاهد رونمایی از فیلم سینمایی«چشمان بیدار بمو» بودیم که این فیلم سینمایی در قالب کنگره شهدای اطلاعات عملیات نیروی زمینی سپاه و یادواره شهدای اطلاعات عملیات قرارگاه نجف ساخته شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: عمده هنرمندان این فیلم سینمایی از هنرمندان استان کرمانشاه هستند و هدف این فیلم به تصویر کشیدن اقدام ارزشمند یک پاسدار در مقابل ضد انقلاب است.



وی تصریح کرد: شاید به هر دلیلی نتوانسته باشیم که متناسب بافداکاری رزمندگان ، آن فرهنگ ناب فداکاری ، ایثارگری و از خود گذشتگی را جهت انتقال به فرزندانمان به تصویر بکشیم ولی این فیلم گام مهمی در این عرصه است.

سردار عظیمی عنوان داشت: کارگردان این فیلم از هنرمندان خوب در حوزه دفاع مقدس است که کار زیبایی را به تصویر کشید.