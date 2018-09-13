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۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

رییس پلیس راه غرب استان تهران خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در محور تهران- شهریار

ترافیک نیمه سنگین در محور تهران- شهریار

شهریار- رییس پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در مسیر تهران- شهریار خبر داد.

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محور های مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: در برخی مقاطع  محور تهران- شهریار شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

محمودی در ادامه افزود: در خروجی های تهران و عوارضی اتوبان تهران- قم حجم خودروها بالا رفته و شاهد حرکت کند وسایل نقلیه هستیم.

وی ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله محور تهران-ساوه را نیز عادی و روان خواند و بیان داشت: رانندگان باید با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی تردد کنند، تا شاهد وقوع حوادث نباشیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران با اشاره به جاده قدیم قم گفت: در این مسیر و در محدوده حسن آباد، حجم خودروها بالا است، اما توقف نداریم.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، محور تهران- فشم در شمال تهران نیز دارای ترافیک نیمه سنگین است.

کد مطلب 4402495

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