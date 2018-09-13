لایحه نظام اجتماعی توسعه یافته به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیار عصر پنج شنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات بهزیستی حوزه گلپایگان که در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد، با اشاره به اهداف دعوت از جانشین سازمان بهزیستی کشور به منظور بررسی مشکلات حوزه بهزیستی در زمینه معلولان جسمی حرکتی بیان داشت: در مجلس دهم با هدف حمایت از معلولان در قانون برنامه ششم توسعه یک طرح کامل از قوانین مربوط به حوزه بهزیستی تدوین و تصویب شده است تا خلاء قانونی در این حوزه نداشته باشیم.

وی تأکید کرد: در این راستا با تعامل دوسویه با سازمان بهزیستی کشور، کمک های بیشتری به سازمان بهزیستی صورت گرفته است و در شهرستان گلپایگان نیز برابر اقدامات مختلفی که در حوزه بهزیستی با کمک خیرین شهرستان انجام شده اقدامات بسیار خوبی در حال پیگیری است.

نماینده مردم شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین به منظور تأمین ناوگان تردد معلولان طی پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از سوی وزیر نفت برای خرید ون ویلچردار اقدام شد و اکنون معلولان شهرستان با استفاده از این خودرو به منظور تردد در مکان های مورد درخواست اقدام می کنند.

وی در پایان تأکید کرد: طی رایزنی در وزارت کار به زودی لایحه نظام اجتماعی توسعه یافته به مجلس ارائه و تصویب می شود که در صورت همراهی دولت در این امر با مشکلاتی از قبیل اصل قانون پنجم، با ایرادات قانون اساسی مواجه نخواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در پایان این جلسه جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور در معیت معاون امور پیشگیری این سازمان و مدیرکل بهزیستی استان و همراهی نماینده مجلس این حوزه و مسئولین شهرستان از آسایشگاه سالمندان و مرکز نگهداری دختران معلول جسمی و حرکتی مستقر در آن، بازدید به عمل آمد که طی این بازدید دکتر پهبد پورشبانان قول مساعد در راستای تأمین بخشی از نیازهای این مرکز را داد که به صورت خیریه و بخش خصوصی اداره می شود.