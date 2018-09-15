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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۲۰

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی:

توسعه بخش آموزش در شهرستان لردگان ضروری است

توسعه بخش آموزش در شهرستان لردگان ضروری است

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه بخش آموزش در شهرستان لردگان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری با حضور معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه توسعه بخش آموزش در شهرستان لردگان ضروری است، اظهار داشت: برخی از مناطق شهرستان لردگان با کمبود مدرسه مواجه است.

وی بیان کرد: توسعه بخش آموزش زمینه ساز توسعه سیار بخش ها است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران برای احداث مدرسه در شهرستان لردگان ضروری است، بیان کرد: احداث مدارس جدید و نوسازی مدارس فرسوده در این شهرستان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

اشتغال زنان در بخش دولتی پر رنگ تر شود

وی تاکید کرد: بیشترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان لردگان واقع است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیکاری زنان در روستاها از مهمترین مشکلات است، ادامه داد: ایجاد اشتغال برای زنان روستایی در این استان ضروری است.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود اشتغال زنان در بخش دولتی پر رنگ تر شود.

کد مطلب 4404013

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