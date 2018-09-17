به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی اظهار داشت: حدود ۴ میلیون دانشجو در دانشگاهای کشور چه دولتی و غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه بیشتر روی دانشگاه‌های حساس و مهم تمرکز داریم، گفت: این نهاد ۲۱۰ دفتر در دانشگاه‌های سراسر کشور دارد که ۲۱۰ طلبه از طلاب موفق و فعال حوزه در آن فعالیت دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: امروز نسل جوان با مسائل و شبهات پیچیده‌تر و عمیق‌تری نسبت به گذشته روبه رو هستند و اکنون بسیاری از شبهات در فضای مجازی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد محتوا و تدوین دروس معارف در دانشگاه‌ها بر عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها است، ابراز داشت: از حدود ۱۰ هزار استاد و مدرس برخورداریم که هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۰۰ هزار واحد درسی معارف در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود از برگزاری کلاس‌های معرفت افزایی ویژه اساتید و برگزاری دروس به صورت مجازی خبر داد و گفت: ۷۰۰ هزار نفر عضو پایگاه این مرکز هستند و بیش از ۱۷۰ نوع عنوان درسی در آن ضبط شده و موجود است.

وی با بیان اینکه هزار و ۲۵۰ طلبه دروس معارفی را برای تدریس فرا گرفته‌اند، گفت: ۹۰۰ هزار سؤال دینی دانشجویان تا کنون پاسخ داده شده است و یک بانک از سؤال و جواب تهیه شده است.

رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اعزام مبلغ به محیط‌های دانشگاهی و خوابگاه‌ها را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و افزود: هزار و ۸۰۰ مبلغ دینی پرونده تبلیغی در این مرکز دارند.