به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی شامگاه دوشنبه در دیدار حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار داشت: کار شما در این نهاد بسیار مهم و مقدس است.

وی افزود: انقلاب اسلامی در زمان ما به وقوع پیوست که تحولی در کل جهان ایجاد کرد و در نتیجه آن دو مرکز مهم یعنی حوزه و دانشگاه بیشتر به چشم آمد، بنابراین کار در این دو مرکز بسیار مهم و حساس است.

این استاد سطوح عالی حوزه گفت: تاریخ تمدن اسلامی را حوزه‌های امروز باید برای کل دنیا تبیین کنند چون در کشورهایی مانند کشور ما که در سیطره استکبار بوده این گونه تصور می‌شود که پدید آورنده علوم غرب است.

وی با بیان اینکه باید ثابت کرد علوم از اسلام سرچشمه گرفته است، اظهار داشت: یکی از شواهد این موضوع عربی بودن اصطلاحات علمی است که نشان می‌دهد پدید آورنده علوم مسلمانان بودند که با استفاده از اسلام و قرآن آن‌ها را به وجود آوردند.

تمام علوم ساخته و پرداخته اسلام است

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دشمن تلاش کرده تا جامعه ما را از اسلام دور کند، گفت: آنچه بر مسلمانان گذشته است از معارف و علوم، جریان غم‌انگیزی است که باید روشن شود و برای دنیا ثابت شود که تمام علوم ساخته و پرداخته اسلام و علمای بزرگ آن است.

وی تصریح کرد: در دانشگاه سه عنصر اساسی وجود دارد و عنصر اول آن علوم و معارفی است که تدریس می‌شود و باید تلاش کنیم اسلامی باشند نه غربی.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه را دشمن می‌خواهد از هم جدا کند و باید ارتباط این دو نهاد با هم بیشتر شود، بیان کرد: نباید در دانشگاه اساتیدی حضور داشته باشند و تدریس کنند که انقلابی نیستند.

آیت الله نوری همدانی گفت: رویه و اخلاق استاد در شاگرد بسیار مؤثراست و از این جهت باید دانشگاه و اساتید آن توأم با اخلاق باشند.