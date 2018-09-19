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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

پژمان‌فر در گفتگو با مهر:

برخی مسئولان کشور با کوچکترین عربده دشمن عقب می‌نشینند

برخی مسئولان کشور با کوچکترین عربده دشمن عقب می‌نشینند

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس گفت: امروز برخی مسئولان در مقابل عربده‌کشی‌های استکبار جهانی با کوچکترین مسئله‌ای عقب‌نشینی می‌کنند و راضی به پذیرش ذلت می‌شوند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عبرت‌های واقعه عاشورا در عرصه رفتار سیاسی، اظهار داشت: متاسفانه امروز برخی افراد به دنبال آن هستند که واقعه عاشورا را یک جریان غیرسیاسی و غیراجتماعی نشان دهند در حالی که قیام سیدالشهدا یک قیام کاملا سیاسی بود.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) برای مبارزه  با ظلم و بی‌عدالتی و رعایت نشدن فرامین الهی قیام کردند، گفت: درس‌های قیام سیدالشهدا فراوان است اما یکی از مهم‌ترین آن، استقامت و ایستادگی در برابر کفر و ظلم بود و به عنوان یک جریان مخالف، حرکت خودشان را مقتدرانه انجام دادند و با امر به معروف و نهی از منکر افراد زیادی را به راه اسلام هدایت کردند.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس با تاکید بر اینکه درس ایستادگی در مقابل دشمن باید مورد توجه ویژه ما باشد، تصریح کرد: متاسفانه امروز برخی مسئولان در مقابل عربده‌کشی‌های استکبار جهانی با کوچکترین مسئله‌ای عقب‌نشینی می‌کنند و راضی به پذیرش ذلت می‌شوند.

پژمان‌فر افزود: از آنجایی که بین حسینی بودن و یزیدی بودن راه سومی وجود ندارد، مسئولان بدانند که اگر در مرام سیدالشهدا گام برندارند، یزیدی می‌شوند و در جهت منویات دشمنان اسلام و انقلاب گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در مقابل دشمنان سرسوزنی از مواضعشان دست نکشیدند، یادآور شد: ایشان فرمودند که زیر بار ذلت نخواهیم رفت و عزت و اقتدارمان را حتی با ریخته شدن خونمان ادامه می‌دهیم.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: از آنجایی که شرایط فعلی کشور از دوران دفاع مقدس سخت‌تر نیست و دشمنان ما هم انسجام ندارند، با تکیه بر ظرفیت‌های خودمان به ویژه در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی، می‌توانیم تهدیدات دشمن را تبدیل به فرصت کنیم.

کد مطلب 4406572
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
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      خوب این برخی مسئولین مصداق نا اهل هستند و باید از کار برکنار شوند.
    • جمال IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
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      بگو که نترسند و از تهدید فرصت ایجاد کنند و طلا بخرند و دلار و ... احتکار کنند و سود کنند و شاد باشند

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