فیس بوک برای شناسایی آسیب های امنیتی برنامه های ثالث جایزه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به دنبال رسوایی گسترده ناشی از استفاده بدون اجازه شرکت کمبریج آنالیتیکا از داده های خصوصی کاربران فیس بوک، این شرکت در تلاش است جلوی وقوع رخدادهای مشابه را به هر شکل ممکن بگیرد.

فیس بوک در ماه های اخیر به طور گسترده تلاش کرده تا بر عملکرد شرکت های ثالث همکار با خود نظارت کند و دریابد که آنها چگونه از اطلاعات خصوصی کاربران استفاده می کنند و آیا در جریان این فرایند، مواردی از انتقال مخفیانه داده های کاربران و نقض حریم شخصی اتفاق می افتد یا خیر.

در همین راستا فیس بوک طرح جدیدی را به اجرا گذاشته تا مشخص شود برنامه های ثالث موجود در این شبکه اجتماعی و وب سایت های همکاری با آن دارای ضعف ها و مشکلات امنیتی هستند یا خیر و چگونه از اطلاعات خصوصی کاربران استفاده می کنند.

بر همین اساس کاربران باید بتوانند در مورد نحوه استفاده این برنامه ها و سایت ها از داده های خود تصمیم گرفته و فرایند مذکور را مدیریت کنند و هر سایت یا برنامه ای که به روش دیگری عمل کند، متخلف است.

حداقل پاداش کشف و انتشار اطلاعات این تخلفات برای فیس بوک ۵۰۰ دلار است و در مورد آسیب پذیری های جدی تر مبالغ بیشتری پرداخت می شود. سایت ها و برنامه های آسیب پذیر بعد از شناسایی تا زمان رفع مشکل معلق شده و غیرقابل استفاده خواهند ماند.