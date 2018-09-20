به گزارش خبرنگار مهر و به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: این حادثه روز گذشته در کیلومتر ۱۲ محور سرپل ذهاب به قصرشیرین رخ داد که در نتیجه آن هر چهار سرنشین خودروی پراید که عضو یک خانواده بودند، کشته شدند.

وی افزود: در این حادثه خودروی پراید به علت خستگی و خواب آلودگی راننده از جاده منحرف و واژگون می شود؛ در این حادثه یک آقای ۴۲ ساله که راننده بوده به همراه همسر ۳۷ ساله و دختربچه ۵ ساله اش در صحنه تصادف جان خود را از دست می دهند.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: با حضور نیروهای امدادی در محل دیگر دختر این خانواده که ۱۱ سال داشته به مراکز درمانی منتقل می شود اما وی نیز به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بارها از رانندگان خواسته شده که در هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی خودداری و حتی اگر هم شده دقایقی کوتاه به استراحت بپردازند.

وی تصریح کرد: بی توجهی به توصیه های و هشدارهای پلیسی و این تصور که اتفاقی نمی افتد جان خیلی ها را گرفته است در حالی که بعد از هر ۲ ساعت رانندگی باید به مدت ۱۵ دقیقه استراحت کرد.

سرهنگ حیدری در پایان گفت: اگر این راننده به توصیه های گفته شده عمل می کرد امروز خود و دیگر اعضای خانواده اش جانشان را از دست نمی دادند.