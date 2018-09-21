حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در استان تهران از محل اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: تعداد درخواست‌های واصله به کمیته‌های فنی شهرستانها و استان تهران جهت دریافت تسهیلات از محل اعتبار روستایی عشایری تعداد ۸۴۷ فقره بوده است که از این تعداد، ۲۸۳ طرح توسط بانک‌های عامل به دلایل متعدد مثل داشتن چک برگشتی، عدم تأمین وثایق مورد نیاز، عدم مراجعه و تکمیل مدارک عودت داده شده، رد شده است و مجموعاً ۵۶۳ طرح در بانک باقی مانده است که تاکنون ۲۵۲ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال موفق به انعقاد قرارداد با بانک شده اند.

وی با بیان اینکه شهرستانهای استان تهران با دارا بودن پتانسیل متفاوت طرح‌های متنوعی را به بانک‌ها ارسال کرده اند، افزود: برخی از شهرستانها مانند دماوند با توجه به محیط طبیعی و منابع موجود در زمینه طرح‌های زنبورداری و یا طرح‌های مشابه تعداد ۱۱۴ طرح را به بانک ارسال کرده اند که این رقم از حیث تعداد طرح، بالاترین تعداد پرونده در استان است ولی با توجه به کم هزینه بودن مشاغلی مانند زنبورداری می‌توان طرح‌های این شهرستان را در زمره طرح‌های کوچک طبقه بندی کرد؛ این در حالی است که شهرستان ورامین ۹۸ طرح را به بانک معرفی کرده که مجموع مبلغ طرح‌های ارسالی با رقم ۷۴۴ میلیارد ریال رتبه بالاتر را به خود اختصاص می‌دهد.

کشاورزی رتبه نخست طرح‌های اشتغالزا در استان تهران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، درباره بیشترین طرح‌های اشتغالزا در استان تهران گفت: علیرغم اینکه استان تهران یک استان خدماتی و صنعتی است و حدود ۲۰ درصد صنایع کشور در این استان قرار دارند، اما سمت و سوی طرح‌های پیشنهاد شده برای اشتغال روستایی، به سمت طرح‌های کشاورزی است. چرا که هدف از طرح اشتغال روستایی، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت است و طرح‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مجاز به استفاده از این تسهیلات نیستند بنابراین بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، تلاش جهت گسترش کشت گلخانه‌ای که با بازدهی منابع آبی را افزایش می‌دهد و طرح‌ها در این زمینه بیشتر است. طرح‌های صنعتی نیز از حیث استفاده از این منابع در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه کارمزد منابع صندوق توسعه ملی صفر درصد است که با لحاظ میانگین نرخ کارمزد بانک‌ها و صندوق عملاً کارمزد این تسهیلات برای سرمایه ثابت ۶ درصد و برای سرمایه در گردش ۱۰ درصد لحاظ شد، افزود: تاکنون بانک‌ها با تعداد ۲۵۲ طرح به مبلغ ۲,۳۷۷ میلیارد ریال قرارداد منعقد و ۱۱۳ طرح نیز به مبلغ ۶۵۳.۷ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و با توجه به اینکه این تسهیلات بیشتر برای خرید تجهیزات و در فازهای مختلف پرداخت می‌شود پس از استقرار تجهیزات طرح‌ها به صورت صد در صد عملیاتی می‌شوند و در حال حاضر گروه‌های نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات نظارت می‌کنند.

شاکرمی درباره میزان اشتغال زایی طرح هائی که برای دریافت تسهیلات با بانک‌ها قرارداد منعقد کرده اند، نیز گفت: متقاضیان ۲۵۲ طرحی که قرارداد آنها برای دریافت تسهیلات با بانک منعقد شده است، متعهد شده اند ۳۴۸۳ نفر اشتغال را پس از عملیاتی شدن طرح محقق کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عملکرد استان تهران در اشتغال پایدار روستایی عشایری استان تهران گفت: نسبت به بررسی و ارسال طرح به بانک‌های عامل در شاخص قرارداد منعقد شده با متقاضیان، استان تهران رتبه یک کشور را در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری دارد.



گفتگو: اسماعیل مرادی