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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

عطاپور: کرمان پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای دارد

عطاپور: کرمان پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای دارد

کرمان- معاون سیاسی، اجتماعی استاندار کرمان گفت: کرمان با پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، همواره مهد پرورش پهلوانان و قهرمانان نامداری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور جام زنده‌یاد پهلوان «ناصر اسدی» که در شهر کرمان برگزار می شود، ورزش پهلوانی را نماد فرهنگ اصیل ایرانی و تجلی‌گاه اخلاق، جوانمردی و منش پهلوانی دانست و اظهار داشت: کرمان با پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، همواره مهد پرورش پهلوانان و قهرمانان نامداری بوده است.

وی افزود: میزبانی این رقابت‌ها در خانه کشتی کرمان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان کرمان محسوب می‌شود.

عطاپور، با اشاره به اهمیت ورزش در میان جامعه کارگری کشور افزود: ورزش کارگری علاوه بر ارتقای سلامت جسمانی، نقش بسزایی در افزایش روحیه نشاط، انسجام و بهره‌وری نیروی کار دارد و برگزاری چنین مسابقاتی در سطح ملی، گامی مؤثر در توسعه فرهنگ ورزشی در محیط‌های کار و تولید است.

شایان ذکر است، این رقابت‌ها با همکاری انجمن ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کارگران کشور و هیأت ورزش کارگری استان کرمان برگزار می‌شود و استان کرمان با پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، میزبان پهلوانان و کشتی‌گیرانی از استان‌های مختلف کشور است.

کد مطلب 6920373

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