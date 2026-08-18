به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری‌فر بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه توجیهی و آموزشی گزینشگران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: گزینش باید با نگاه آینده‌محور انجام شود و شاخص‌های آن نیز متناسب با تحولات جامعه و نیازهای دستگاه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هدف گزینش جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به نظام اداری است، افزود: فرآیند گزینش نباید به گونه‌ای باشد که در جامعه به عنوان سد راه ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی شناخته شود.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور با تأکید بر ضرورت پذیرش تغییرات، عنوان کرد: تحول لازمه پیشرفت است و نمی‌توان برای شرایط جدید همچنان به روش‌هایی متکی بود که متناسب با اقتضائات گذشته طراحی شده‌اند.

نادری‌فر ادامه داد: برخی شیوه‌های سنتی از جمله تکیه گسترده بر تحقیقات محلی، پاسخگوی پیچیدگی‌های جامعه امروز نیست و لازم است ابزارها و روش‌های گزینش متناسب با شرایط جدید اصلاح شود.

وی یکی از رویکردهای مهم در فرآیند گزینش را توجه بیشتر به شایستگی افراد دانست و گفت: هدف باید انتخاب نیروهای توانمند و شایسته باشد، نه اینکه صرفاً با نگاه حداقلی به دنبال کاهش ریسک باشیم.

نادری‌فر تأکید کرد: انتخاب نیروی انسانی برای سال‌های طولانی خدمت، نیازمند بازنگری در فرآیند جذب و گزینش است و باید از روش‌هایی استفاده کرد که توانایی شناسایی نیروهای مناسب برای آینده را داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در فرآیند گزینش تأکید کرد و افزود: افراد باید از مراحل بررسی پرونده خود اطلاع داشته باشند و مجموعه گزینش نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور رفتار و عملکرد گزینشگران را در برداشت عمومی از این نهاد مؤثر دانست و گفت: نحوه برخورد، گفتار و رفتار کارکنان گزینش می‌تواند نگاه جامعه به این مجموعه را شکل دهد.

وی خاطرنشان کرد: گزینشگران باید در رفتار و عملکرد خود به گونه‌ای عمل کنند که جایگاه واقعی گزینش و مأموریت آن برای مردم به درستی تبیین شود.

نادری‌فر در پایان با اشاره به اهمیت انتخاب مجریان قانون گفت: اجرای صحیح قوانین به نیروی انسانی شایسته نیاز دارد و مسئولیت گزینشگران در انتخاب افرادی که قرار است در ساختار اداری و اجرایی کشور خدمت کنند، بسیار مهم است.