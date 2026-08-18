به گزارش خبرنگار مهر، سامان نظری بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت هفته خبرنگار با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت برخی مجموعه‌ها، اداره شدن آنها به شکل رئیس‌ محور است، در حالی که اتاق بازرگانی باید بر مبنای کار تیمی و تقسیم وظایف اداره شود.

وی افزود: اگر قرار باشد یک مجموعه تنها با تصمیم و سلیقه یک نفر اداره شود، به‌مرور مسائل شخصی و سلیقه‌ای بر روند تصمیم‌گیری‌ها غلبه می‌کند، بنابراین تلاش کرده‌ایم با تقسیم مسئولیت‌ ها و ایجاد ساختار مشخص، بیشترین اثرگذاری را داشته باشیم.

نظری ادامه داد: اکنون ساختار اتاق به گونه‌ای طراحی شده که با تغییر افراد، روند فعالیت‌ها متوقف نمی‌شود و دیگر نمی‌توان گفت فلان تصمیم صرفاً به دلیل نظر رئیس یا یک فرد خاص گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی نیروی انسانی تصریح کرد: مجموعه‌ای که می‌خواهد چابک و کارآمد باشد، باید کارکنان و ساختارهای خود را با شرایط جدید هماهنگ کند. اگر فناوری و روش‌های جدید وارد یک مجموعه شود، افراد نیز باید خود را با آن تطبیق دهند.

نظری با بیان اینکه اتاق بازرگانی گیلان در مسیر خروج از ساختار سنتی قرار گرفته است، گفت: تلاش ما این بوده که اتاق را به یک مجموعه سیستماتیک تبدیل کنیم تا پس از پایان دوره مدیریت فعلی نیز هر فردی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، بتواند بر مبنای همین ساختار به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری رسانه‌ها لازمه توسعه اقتصادی است، افزود: اتاق بازرگانی باید پاسخگوی فعالان اقتصادی استان باشد و بتواند در حوزه اقتصاد نقش مؤثرتری ایفا کند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌ها و فشارهای مختلف اقتصادی مواجه است.

اتاق بازرگانی نیازمند ارتباط نزدیک‌تر با رسانه‌هاست

«قاسم رضائیان» نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی گیلان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها اظهار کرد: ارتباط اتاق بازرگانی با رسانه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود و معتقدم رسانه‌ها باید جایگاه واقعی خود را در فرآیند توسعه اقتصادی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه نظامی توانمندی خود را به اثبات رسانده است، افزود: امروز بخش مهمی از چالش‌های کشور در حوزه اقتصاد است و حل مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی همه بخش‌ها، از جمله بخش خصوصی، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: گیلان یک استان تولیدی و کشاورزی است و از ظرفیت‌های مهمی برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ویژه روسیه، برخوردار است.

رضائیان همچنین به برگزاری رویدادهای اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه تلاش کرده‌ایم با همکاری اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف، ظرفیت‌های گیلان را در سطح ملی معرفی کنیم و این اقدامات با همراهی رسانه‌ها بازتاب مناسبی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی گیلان در سال‌های اخیر شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است، افزود: از سال ۱۴۰۲ تلاش کردیم جایگاه واقعی اتاق را احیا کنیم. البته هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله داریم، اما امروز همکاری و همدلی خوبی میان اعضای هیئت‌رئیسه وجود دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی نمایندگی اتاق بازرگانی در انزلی گفت: توسعه فعالیت‌های اتاق در شهرستان‌ها نیز دنبال می‌شود و امیدواریم با استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و رسانه‌ها بتوانیم جریان مؤثرتری در حوزه اقتصاد استان ایجاد کنیم.