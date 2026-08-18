سرهنگی: روایت جنگ نیازمند راویان اهل مطالعه است

مرتضی سرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت ارتقای کیفیت آثار ادبیات جنگ و مقاومت اظهار کرد: در ادبیات جنگ مهارت و تجربه داریم و سال‌ها در این حوزه کار شده است، اما امروز باید کالای خوب تولید کنیم.

وی با بیان اینکه مخاطب امروز به دنبال اثر باکیفیت است، افزود: همان‌طور که مردم کالای متوسط را انتخاب نمی‌کنند، در حوزه کتاب نیز باید به سمت تولید آثار خوب و باکیفیت حرکت کنیم.

این نویسنده با اشاره به ضرورت تغییر در شیوه‌های روایتگری دفاع مقدس و مقاومت بیان کرد: امروز نیازمند تغییر در شیوه روایتگری هستیم و احساس و نگاه نویسندگان و راویان نیز باید متناسب با این نیاز تغییر کند.

سرهنگی تأکید کرد: راویان و کسانی که روایت می‌کنند، خودشان باید اهل مطالعه باشند تا بتوانند روایت دقیق‌تر، عمیق‌تر و اثرگذارتری ارائه کنند.

وی درباره وضعیت ادبیات دفاع مقدس و روایتگری جنگ در سال‌های اخیر گفت: در مجموع کارهای خوبی انجام شده است، اما این مسیر باید ادامه پیدا کند و برای رسیدن به نقطه مطلوب، همچنان باید جلو رفت.

تجربه دفاع مقدس قابل استفاده در روایت بحران‌های امروز است

این نویسنده و پژوهشگر در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از تجربه دفاع مقدس برای روایت بحران‌ها و حوادث امروز گفت: بخشی از مؤلفه‌های ادبیات مقاومت و روایت جنگ قابلیت تبدیل و استفاده در روایت بحران‌های امروز را دارد و باید از این تجربه برای شکل دادن به روایت‌های جدید بهره گرفت.