درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کردند تا فورا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان هیات کمیته روابط با فلسطین پارلمان اروپا در بیانیه خود افزودند: ما از پارلمان، کمیساریا و نیز شورای اروپا می خواهیم تا تدابیر قاطعی برای حمایت از حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود اتخاذ کنند و بار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهیم هرچه سریعتر کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

اعضای این هیأت از روز دوشنبه این هفته به اراضی فلسطینی سفر کردند و از روستای «خان احمر» در اطراف قدس اشغالی بازدید کردند.

پیشتر «نکلس سلکوتس» رئیس هیات اروپایی پس از بازدید از روستای «خان احمر» گفته بود: تخریب این روستا توسط اسرائیل و اخراج ساکنان این روستا، نقض معاهده ژنو و جنایت جنگی است.