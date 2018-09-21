کشتی کلاسیک بانوان یک رشته نوپاست/ رویایم حضور در المپیک است

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان از فردا به مصاف حریفان خود در تورنمنت بین المللی لبنان می رود و پس از آن نیز آذر ماه در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کند.

زهرا یزدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیش از اعزام تیم ملی کشتی بانوان به تورنمنت بین المللی لبنان گفت: امیدوارم تیم اعزام شود و بتوانیم با خوشرنگ‌ترین مدال برگردیم، حریفان ما کشتی گیران آزادکار هستند، این نخستین دوره برگزاری مسابقات کشتی کلاسیک است و شرایط برای ما کمی بهتر است چرا که آنها تا به حال با پوشش کشتی نگرفته اند.

ملی پوش کشتی بانوان در پاسخ به این سوال که با توجه به آزادکار بودن حریفان آیا ایران شانس کسب مدال دارد یا خیر؟ گفت: کشتی گیران ایران غیرت دارند یعنی در واقع ایرانی‌ها غیرت دارند، قول کسب مدال را می دهیم، چیزی از حریفان کمتر نداریم و خواهیم توانست به مدال برسیم.

او ادامه درباره حمایت از تیم کشتی کلاسیک بانوان گفت: شرایط سخت اقتصادی وجود دارد و از اعزام چند تیم به مسابقات جلوگیری کردند از جمله چند تیم کشتی و وزنه برداری، حتی تیم آلیش بانوان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام نشد اما می‌بینیم تیم کشتی کلاسیک به لبنان اعزام می شود که این در نتیجه حمایت‌های خادم و منظمی است که تلاش کردند تا این تیم به این مسابقات اعزام شود. تیم کشتی کلاسیک بانوان یک تیم نوپا است و خیلی راحت می‌توانستند جلوی اعزامی تیم را بگیرند اما در نتیجه حمایت‌های خادم و منظمی این تیم به این مسابقات اعزام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که پیش از اعزام تیم از دست برخی افراد ناراحت بود آیا دلخوری هنوز وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله، در روز مسابقات انتخابی خیلی از دوستانم در طرف مقابل من ایستادند ولی خوب این شرایط طبیعی است زمانی که شما قهرمان می‌شوید خیلی‌ها منتظر گاف و اشتباه شما هستند باید انقدر خوب کار کنی تا شکست نخورید.

یزدانی در ادامه درباره اهداف اش در آینده گفت: خیلی دوست دارم در المپیک شرکت کنم در واقع حضور در المپیک رویای من است اما در حال حاضر کشتی کلاسیک بانوان جزو رشته‌های المپیکی نیست. امیدوار هستم این اتفاق زودتر رخ دهد. طلای بازی های داخل سالن آسیا را دارم و حال نیز به دنبال طلای جهانی هستم.

ملی‌پوش کشتی بانوان در پایان اظهار کرد: کشتی کلاسیک بانوان یک پروسه سخت را پشت سر گذاشت. از تایید لباس گرفته تا حضور مربی خارجی. دیدم که منظمی چقدر برای تایید لباس تلاش کرد. به خاطر زحمات منظمی و خادم که اینگونه از کشتی کلاسیک بانوان حمایت کردند امیدوارم با کسب نتیجه در لبنان بتوانیم زحماتشان را جبران کنیم.